Žádný teplotní zvrat k lepšímu o víkendu nepřijde. Na mnoha místech České republiky se bude od sobotní noci naopak tvořit sezónní nemesis v podobě náledí, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své páteční výstraze. Lidé by se proto měli mít na pozoru, ať už se budou pohybovat pěšky, nebo za volantem svého vozidla. Mimo to se na většině území ještě více ochladí.
Sobotní ráno potrápí nejednoho řidiče, a pravděpodobně nejen je. Po nočních srážkách se začne s příchodem úsvitu tvořit náledí. Meteorologové proto v pátek odpoledne vydali výstrahu na kluzké povrchy.
„A to zejména v severní a západní části území a také na Českomoravské vrchovině. Vyšší pravděpodobnost jeho tvorby je ve středních a vyšších polohách dotčených oblastí a také na mostních konstrukcích,“ upřesnil ČHMÚ svou predikci.
V noci přejde přes naše území k jihu studená fronta, začne se tedy výrazněji ochlazovat.
Ani v neděli nebude líp
Přes den se situace už zlepší, třebaže sobotní maxima dosáhnou tři až sedm stupňů Celsia, na jihu Moravy až devět stupňů. Místy mohou znepříjemnit den přeháňky. „Během dne bude většinou oblačno,“ podotkl ústav s tím, že výletníci na horách musí počítat i s možnými sněhovými přeháňkami.
V neděli se ochladí ještě více, rtuť teploměru neukáže více než dva až šest stupňů Celsia. „Čekáme jasno až polojasno, na severu zvětšenou oblačnost, a zejména na horách místy, postupně ojediněle sněhové přeháňky. Během dne přechodně pod 400 metrů srážky smíšené nebo dešťové. Odpoledne oblačnost přibyde i jinde,“ přiblížili nedělní předpověď meteorologové.
Chladný závěr listopadu
Jak to vypadá pak na příští týden? Nikterak slavně, ochlazení bude pokračovat. „Na začátku příštího týdne se ochladí ještě více, v noci bude mrznout (0 až minus pět stupňů Celsia) a přes den teploty nepřesáhnou plus tři stupně Celsia. Sněhové přeháňky čekáme ve všech polohách a četnější budou v Jeseníkách a Beskydech,“ podotklo ČHMÚ.
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