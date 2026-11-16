Předpověď na příští dny příliš nepotěší. Meteorologové ukázali, na co se připravit

Česko čeká převážně deštivý a větrný týden. Zatímco v jeho první polovině se budou nejvyšší teploty ještě pohybovat kolem deseti stupňů Celsia, v závěru týdne se postupně ochladí a o víkendu už vystoupají jen na dva až sedm stupňů. Na horách se navíc začne objevovat sněžení a v noci mohou teploty klesnout pod bod mrazu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V úterý 17. listopadu bude převážně zataženo a na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky. Na Šumavě budou srážky vydatnější, na severu Čech nad 1000 metrů se zpočátku může objevit i sněžení. Večer začne od západu srážek i oblačnosti ubývat.
Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi devíti a 13 stupni, na Moravě, ve Slezsku a na severu a severovýchodě Čech jen mezi šesti a deseti stupni. Meteorologové zároveň varují před silnějším větrem. Odpoledne zejména v Čechách zesílí jihozápadní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu.
I ve středu 18. listopadu bude nadále převládat velká oblačnost a na většině území se zpočátku objeví déšť nebo přeháňky. Postupně se srážky vyskytnou už jen místy, na horách však mohou být trvalejší. Výjimečně se objeví také bouřky.
Noční teploty klesnou na pět až devět stupňů, přes den se vyšplhají na sedm až 12 stupňů. Na jihu Moravy může být až 14 stupňů. Nepříjemné počasí doprovodí čerstvý jihozápadní až západní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Na horách to bude až 90 kilometrů za hodinu.
Počasí zůstane nevlídné i v dalších dnech
Ani ve čtvrtek 19. listopadu se počasí příliš nezlepší. Obloha bude proměnlivá a místy se objeví přeháňky, v Čechách zejména na horách četnější.
Teploty v noci klesnou na osm až tři stupně, přes den se budou pohybovat mezi sedmi a 12 stupni. Pokračovat bude také větrné počasí. Jihozápadní až jižní vítr může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu.
V pátek 20. listopadu bude oblačno až zataženo a na většině území se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Na severu a severozápadě Čech se však začne výrazněji ochlazovat. V polohách nad 800 metrů tam déšť postupně přejde ve sněžení.
Noční teploty se budou pohybovat mezi osmi a třemi stupni, přes den vystoupají na pět až deset stupňů. Na jihu Moravy může být až 12 stupňů. Vítr během večera zeslábne.
O víkendu čekejte ochlazení. V sobotu meteorologové očekávají nejvyšší denní teploty pouze mezi dvěma a sedmi stupni. V noci klesnou na tři až minus jeden stupeň, v severozápadní polovině Čech může být až minus čtyři stupně.
Obloha bude oblačná až polojasná. Přeháňky se objeví zejména na horách, kde budou nad 600 metrů sněhové a napadnout může až několik centimetrů nového sněhu. Vítr bude slabý až mírný, západní.
Podobný charakter počasí by měl pokračovat také v dalších dnech. Podle výhledu ČHMÚ bude od neděle do úterý oblačno až zataženo, přechodně se ale může obloha protrhat až na polojasno.
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