Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí

Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.
Už v noci na pátek bylo Česko v mrazivém sevření, přes víkend tomu nebude jinak. Noční teploty budou na většině území klesat pod nulu – především tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
„Teploty přes den budou záviset na slunečním svitu, mlze nebo oblačnosti. Při slunci vystoupí na 6 až 10 °C, tam, kde zůstane déle mlha nebo oblačnost, bude o několik stupňů chladněji,“ uvedli meteorologové ve své předpovědi na víkend.
I přes mrazivé ráno ale sobota příjemně překvapí, obloha bude jasná a slunečná. „V Čechách se vyskytnou místy, jinde ojediněle, nízká oblačnost nebo mlhy, ráno většinou mrznoucí,“ dodal ČHMÚ. Výjimkou bude západ Čech, kde se oblačnost udrží po většinu dne.
Úplný závěr týdne bude teplotně i podmínkami prakticky totožný. V neděli bude jasno až polojasno, i zde musí západ republiky počítat s přinejmenším s ranní mlhou. Dobrou zprávou ale je, že do pondělního večera budou srážky minimální. Od nadcházející středy přechodně ubudou.
Na horách panují ideální podmínky
Meteorologové rovněž lákají Čechy na horskou turistiku. Právě víkendové počasí má přinést ideální podmínky na procházky zasněženou krajinou.
„Sníh aktuálně leží převážně na hlavním hřebeni Krkonoš a Jeseníků, nejčastěji od nadmořské výšky cca 1200 m n. m. a v nejvyšších partiích hor je výška sněhu vysoká až kolem 10 cm,“ zaznělo v předpovědi.
Vlivem silné námrazy a střídání teplot je vrstva sněhu i poměrně hutná a vhodná pro turistiku, ale samozřejmě je potřeba použít vhodnou zimní obuv. Na horách bude slunečno během celého víkendu.
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