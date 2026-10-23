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Předpověď na celý víkend: Čekejte nepříjemné podmínky, počasí rozhodně nepotěší

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Pokud plánujete o víkendu výlety, možná byste si měli náročnější výpravy rozmyslet. Českem se prožene nejen déšť, ale také silný vítr. Ve vyšších nadmořských výškách může i sněžit, uvedl ve své víkendové předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zlom přijde až startem nového týdne.

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Nadcházející víkend bude deštivý. Co dalšího předpověděli meteorologové?Foto: Shutterstock – Alexander Fedosov
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V sobotu začneme oblačnou až zataženou oblohou a teplotami od 7 do 3 °C. Odpoledne se oblačnost místy přechodně protrhá až na polojasno a teploty vystoupají na 9 až 13 °C,“ uvedl ČHMÚ ve své předpovědi na nadcházející víkend.

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Přes den se podle meteorologů ojediněle vyskytnou slabé přeháňky nebo občasný déšť. „V Krkonoších budou srážky četnější a v nejvyšších polohách i smíšené. Vítr bude mírný jihozápadní až západní 2 až 6 m/s bude večer slábnout,“ uvedli meteorologové. V polohách nad 1200 metrů by mohlo místy i zasněžit.

Pořádně se rozprší pozítří

V neděli nebude situace o nic lepší. „V noci a ráno bude polojasno až oblačno s teplotami 4 až 0 °C, ojediněle se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se od západu zatáhne a postupně se na celém území rozšíří déšť, v nejvyšších polohách Krkonoš i srážky smíšené nebo sněhové,“ uvádí se v předpovědi.

Celkově má jít o hodně větrný den. Zpočátku bude vát mírný jižní, večer jihozápadní až západní 3 až 7 m/s. „Postupně se přidají i nárazy kolem 15 m/s (55 km/h), na hřebenech hor 20 až 25 m/s (70 až 90 km/h), později večer vítr bude slábnout,“ předpokládá ČHMÚ a podotýká, že nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 11 °C.

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Na začátku příštího týdne přijde mírný klid. „Pondělí bude oblačné až polojasné a zejména na horách se ojediněle objeví slabé přeháňky. Nejnižší teploty ráno zůstanou mezi 6 až 2 °C, nejvyšší denní teploty od 9 do 13 °C. Vítr zůstane mírný západní až jihozápadní 2 až 6 m/s,“ konstatovali meteorologové.

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