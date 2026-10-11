Předpověď na celý týden: Vytáhněte své kabáty, babí léto už je minulostí. Ochladí se

Nový říjnový týden přinese ochlazení, vysokou oblačnost a na některých místech i přeháňky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Třebaže start týdne nabídne slunečné počasí, ve středu už se pořádně zatáhne. Teploměr zřejmě nepřekročí 20 stupňů Celsia. Nad víkendem pak visí otazník.
„První dva dny týdne přinesou spíše slunečnou oblohu a minimum srážek. V úterý ráno a dopoledne počítejme v Čechách místy také s mlhami a na východě Moravy a ve Slezsku s nízkou oblačností. Na horách na severu a severovýchodě se výjimečně objeví přeháňky, v nichž může nad 1100 m i slabě sněžit,“ uvedl v neděli odpoledne ČHMÚ.
Ranní minima se budou pohybovat mezi 6 a 1 °C, v úterý při bezvětří může teploměr ukazovat až -2 °C. Denní maxima dosáhnou 10 až 16 °C, v pondělí na jihu Moravy až 17 °C. „Naopak v úterý očekáváme při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti maxima jen mezi 10 a 13 °C,“ předpokládají meteorologové.
Středa pak začne velkou oblačností. Od západu může na Čechy postupovat slabý déšť, který během dne ustane a částečně bude ubývat oblačnost. Ranní teploty budou v Čechách vyšší, mezi 9 a 4 °C, zatímco na Moravě a ve Slezsku klesnou na +4 až -1 °C. Přes den lidé naměří nejčastěji 13 až 18 °C.
Víkend? Ochlazení bude pokračovat
Zbytek pracovního týdne zřejmě opět nabídne slunečnou oblohu, ale v nočních, ranních a dopoledních hodinách počítejme s místními mlhami nebo nízkou oblačností. „Ranní minima budou od 7 do 2 °C, odpolední maxima 14 až 19 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 °C,“ doplnil ČHMÚ.
Vývoj počasí o víkendu zůstává zatím poměrně nejistý, pravděpodobně se dočkáme ochlazení spojeného s velkou oblačností a na některých místech s deštěm nebo přeháňkami. Srážky mohou být četnější na horách, kde půjde i o sněžení.
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