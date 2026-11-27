Víkend bude sice relativně slunečný, ale stále mrazivý. Navíc se k téměř ladovské zimě přidá i silný vítr, kvůli kterému meteorologové vydali výstrahu. „V kombinaci s čerstvou sněhovou pokrývkou se budou na střední Moravě a ve Slezsku v polohách nad 400 m místy tvořit sněhové jazyky,“ upozornil v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svých sociálních sítích i na webu.
V sobotu by už toho nemělo tolik nasněžit, mráz nicméně zůstane. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi -3 a 2 °C, v nadmořské výšce 1000 m na horách kolem -5 °C. „Nejprve bude většinou zataženo nízkou oblačností, ojediněle se slabým sněžením nebo i mrznoucím mrholením, ale na severovýchodě Čech a jihovýchodě Moravy lokálně polojasno nebo skoro jasno,“ uvádí předpověď.
Odpoledne a večer se bude mimo jihozápad území oblačnost většinou rozpouštět. Na východě a severovýchodě České republiky se ale mohou tvořit sněhové jazyky, které souvisí se sílícím větrem.
„Během pátečního večera začne na Moravě a ve Slezsku zesilovat severovýchodní vítr, který v průběhu soboty bude dosahovat na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje v nárazech 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Vítr začne pozvolna slábnout v noci na neděli,“ varuje výstraha meteorologů.
Slunečná, ale mrazivá neděle
Co se týče neděle, na řadě míst se Češi probudí do ledového dne. Teploty se budou rovněž pohybovat kolem sobotních maxim, stejně tak zůstane relativně jasná obloha.
„Místy, hlavně v jihozápadní polovině Čech, na Českomoravské vrchovině a ve Slezsku, se vyskytne nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Během dne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Místy se začne tvořit námraza na nadzemních objektech,“ doplnil ČHMÚ.
Příští týden odstartuje s vysokou oblačností, hned v úterý ale vykoukne slunce a rozjasní se obloha. Mrazivé počasí ovšem zůstane, stejně jako občasné sněžení či mrholení.
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