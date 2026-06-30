Prahu opět potrápila tropická noc, postupně se ale všude ochladí

Noc na úterý byla v Česku chladnější než ty uplynulé, na některých místech ale stále ještě tropická. Teploty tam tedy neklesly pod 20 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo na nejstarší stanici v zemi Klementinum v centru Prahy, kde teploměr neklesl pod 22,5 stupně. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to uvedl v úterý ráno na facebooku. Postupně se začne ochlazovat přes den i v noci.
V současné vlně veder byla nejteplejší noc na pondělí, kdy na 12 stanicích teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia a na téměř polovině měřicích míst byla tropická. V Klementinu teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Nejteplejší noc v historii měření na českém území nicméně dál zůstává 8. srpen 2013, kdy se v Bystřici pod Pernštejnem teplota nedostala pod 27,2 stupně.
Česko zažilo mimořádně horký víkend. Meteorologové poprvé v historii měření naměřili přes 41 stupňů a zapsali nový absolutní český teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku naměřili v neděli 41,9 stupně Celsia.
Na jihovýchodě Česka vydrží velmi vysoké teploty ještě v úterý a ve středu, jinde už extrémní vedro nebude. Ke konci týdne se ochladí na celém území, teploty se budou pohybovat většinou od 21 do 26 stupňů. Také noční a ranní minima se sníží, bude nejčastěji od 17 do 12 stupňů Celsia.
V úterý a ve středu mohou ještě dorazit silné bouřky, druhá polovina týdne už má být klidnější. Většinou bude skoro jasno až polojasno, v pátek se může přechodně zatáhnout a objeví se přeháňky.
Mohlo by vás také zajímat: Animace odhaluje první známky nastupujícího El Niña.
Chcete ničit životy? Kauza Vondroušové hýbe Wimbledonem, americká hvězda nechápe
Wimbledon už je v plném proudu, jedním z hlavních tenisových témat ale zůstává případ senzační šampionky turnaje z roku 2023, Markéty Vondroušové. Na stranu Češky se i v Londýně staví řada osobností. Jejich pohled je víceméně podobný: ano, Vondroušová pochybila, ale přísný čtyřletý zákaz činnosti nedává žádný smysl. Obzvláště rezonují silná slova americké hvězdy Jessicy Pegulaové.
Nový průzkum: ANO výrazně vede. Motoristé propadli, předbíhá je Kuba
Volby do Sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5 procenta hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5 procenta, ODS by získala 12 procent hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Vládní Motoristé skončili pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny, uvedl průzkum.
Kvůli následkům pondělních bouřek měli hasiči na Vysočině 182 zásahů
Kvůli odstraňování následků bouřek, které někde doprovázelo i krupobití, měli hasiči na Vysočině od pondělního odpoledne do úterního rána 182 zásahů. Šlo hlavně o odklízení popadaných stromů, čerpání vody ze zatopených objektů a pročišťování kanalizací, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.
KVÍZ: 40 otázek z historie. Jak dobře si pamatujete klíčové momenty dějin?
Škola už skončila, ale pamatujete si ještě, kdy Evropu zasáhla první morová rána, kdy zemřela princezna Diana nebo ve kterém roce došlo k černobylské havárii? Otestujte si v našich 40 otázkách, kolik si toho pamatujete z hodin dějepisu.
ŽIVĚ Rusko v noci sestřelilo 419 ukrajinských dronů, 50 z nich mířilo na Moskvu
Ruská protivzdušná obrana v noci na úterý sestřelila 419 ukrajinských dronů, a to i nad Moskvou a jejím okolím. V tiskovém prohlášení to oznámilo ruské ministerstvo obrany citované agenturou AFP. O případných škodách nejsou informace k dispozici. Drony mířily především na anektovaný Krym, na sousední ruský Krasnodarský kraj a na oblast hlavního města Moskvy.