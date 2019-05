Povodňový stav je na skoro 30 místech v Česku. Další extrémní srážky mají přijít

Hladiny vodních toků vystoupaly do čtvrtečního rána na povodňové stavy na skoro třech desítkách míst v Česku. Po 05:00 byl na 16 místech nejnižší stupeň povodňové aktivity, první ze tří, na osmi místech druhý stupeň a třetí stupeň, tedy ohrožení, byl na řece Smědé na Liberecku a na Bečvě na Přerovsku. Hladina Smědé krátce před 06:00 klesla na druhý stupeň. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na některých místech ale hladiny naopak klesly, ve středu večer byl třetí povodňový stupeň na pěti místech.

Smědá v Předláncích na Liberecku i Bečva u Teplic nad Bečvou na Přerovsku se dostaly na třetí stupeň kolem půlnoci. Krátce před 06:00 hladina Smědé klesla na úroveň druhého povodňového stupně. Mírně klesla i hladina Bečvy, ale i po 06:00 zůstávala na třetím stupni. Na Liberecku již budou podle ČHMÚ srážky slábnout, ale v Beskydech bude s různou intenzitou pršet zřejmě až do večera.

"V oblasti Beskyd intenzivně prší. Na stanici Nýdek, Filipka spadlo za uplynulých šest hodin přes 50 milimetrů srážek (50 litrů na metr čtvereční). Déšť bude v této oblasti pokračovat i v dalších hodinách, do večera může napršet dalších 30 milimetrů," oznámili pracovníci ČHMÚ kolem 05:30. V zasažené oblasti bude podle nich docházet k rychlým vzestupům hladin řek.

Výstraha před extrémními srážkami platí podle ČHMÚ pro severovýchodní cíp Pardubického kraje, sever Olomouckého kraje a západní část Moravskoslezského kraje do čtvrtečního poledne a pro východní část Zlínského a Moravskoslezského kraje až do dnešních 18:00. V severovýchodní části Zlínského kraje a východní části Olomouckého kraje také platí výstraha před nejvyšším stupněm povodňové aktivity, a to až do odvolání. Výstrahy před nižšími stupni povodňové aktivity, nebo silnými srážkami platí také v dalších oblastech zmíněných krajů a rovněž v Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

Vydatně v Česku pršelo již od středečního rána. Stoupaly hlavně hladiny řek odvodňující hory na severu a severovýchodě republiky. V Libereckém a Zlínském kraji byly kvůli zaplavení uzavřeny některé silnice. Nejhorší situace byla ve středu asi ve Zlínském kraji na Vsetínsku a Zlínsku. V Ústí u Vsetína voda zaplavila deset rodinných domů. Kvůli obavám z další povodňové vlny lidé v obci plnili pytle pískem, aby je umístili na krizová místa.

Video: Velká voda v Česku. Podívejte se na zatopená místa