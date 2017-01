Do středy vydrží až 17stupňové mrazy. Pak se oteplí, hrozit ale bude ledovka. O víkendu přituhne

před 21 minutami

Celodenní teploty pod bodem mrazu vydrží až do středečního večera, kdy přijde mírné oteplení. To ale vydrží jen do první poloviny víkendu. Poté opět teploty klesnou a rtuť teploměru se přes den nad nulu nevyšplhá. Meteorologové proto varují před ledovkou. Po celý týden se budou vyskytovat i místy smíšené sněhové přeháňky, objevit se může i mrznoucí déšť.

Praha – Teploty se do poloviny týdne přes den nad nulu nedostanou, mírná obleva přijde ve středu, kdy rtuť teploměru přes den vyšplhá až k čtyřem stupňům nad bod mrazu. V noci ale teploty opět klesnou, proto meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu varují před vznikem ledovky. Víkend bude opět mrazivý a teploty v noci klesnou až na minus 10 stupňů Celsia.

V pondělí bude zataženo až oblačno, na Moravě a ve Slezsku polojasno a místy až jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus 1 do minus 5 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude až minus 8 stupňů Celsia.

V úterý bude na většině území polojasná až jasná obloha, jen místy zataženo s nízkou oblačností. Ta bude přibývat od západu a ojediněle se může objevit i slabé sněžení. Teploty v noci klesnou až k minus 10, na severovýchodě až k minus 14, při vyjasnění až k minus 17 stupňům Celsia. Přes den se teploty udrží mezi minus 8 až minus 2 stupni Celsia.

V polovině týdne bude obloha polojasná až skoro jasná. "Během dne od západu přibývání frontální oblačnosti, později se sněžením," předpovídají meteorologové. V polohách pod 400 metrů se objeví mrznoucí déšť a bude se tvořit ledovka. Ve středu v noci teploty klesnou na minus 11 až minus 15, při vyjasnění bude až minus 17 stupňů Celsia. Přes den se teploty udrží pod bodem mrazu, nad nulu by mohly vystoupat až k večeru.

Čtvrtek přinese oblačnou až zataženou oblohu a občasné sněžení, které bude na horách trvalejší. "V polohách pod 400 metrů i déšť, zpočátku mrznoucí s tvorbou ledovky," varují odborníci. Přes den se teploty udrží mezi nulou až plus 4 stupni Celsia. V noci se rtuť teploměru bude pohybovat od plus 1 do minus 3, na Moravě a ve Slezsku od minus 5 až do minus 9 stupňů Celsia.

V pátek bude obloha převážně zatažená až oblačná a občas se objeví sněžení. V nižších polohách zpočátku déšť. V noci se teploty udrží kolem nuly, přes den vystoupají k 3 stupňům Celsia. Na horách se budou tvořit sněhové jazyky i závěje.

O víkendu vydrží zatažená až oblačná obloha, občas se objeví sněžení, které bude na horách četnější. Teploty postupně klesnou na minus 1 až minus 5 a v noci spadnou až k minus 10 stupňům Celsia.

autor: Domácí