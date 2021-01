Česko zavalil sníh, komplikuje dopravu. Přes noc napadne dalších deset centimetrů

Od středečního rána mají s vydatným sněžením plné ruce práce silničáři - například v Plzeňském a Středočeském kraji vyslali do akce veškerou techniku. I tak ale v některých regionech dál přibývá dopravních nehod. Sněžit navíc jen tak nepřestane, přes noc podle meteorologů může napadnout dalších 10 centimetrů mokrého sněhu.

Sněžení a špatná viditelnost komplikují od rána dopravu na mnoha místech v Česku. Kvůli počasí se stala řada nehod.

Od rána ve středu sněžilo na Vysočině, kde se do 17:00 stalo 31 nehod. Lehce se při nich zranili čtyři lidé. Mezi nimi i řidič, který v Jihlavě sjel s vozem do řeky, a jeho nezletilé dítě. Dopoledne byly silnice na několika místech neprůjezdné, vpodvečer problémy sice přetrvávaly, ale byly spíše chvilkové. U Libkovy Vody na Pelhřimovsku stály na kluzké vozovce tři kamiony, v Urbanově na Jihlavsku zůstal vzpříčený tahač s návěsem a u obce Skála na Pelhřimovsku na silnici 34 byla asi dvoukilometrová kolona.

Po srážce autobusu a osobního auta byla silnice mezi Nebovidy a Moravany u Brna uzavřená. V autobuse nikdo neutrpěl zranění, řidiče auta museli vyprostit hasiči. Měl četná těžká zranění. Už ráno záchranáři odvezli do nemocnice chodce sraženého ve Znojmě. Do brněnských ulic vyjely přes den všechny posypové vozy.

Dálnice D1, D2, D52, D46 a silnice I. tříd jsou v Jihomoravském kraji aktuálně sjízdné se zvýšenou opatrností. POZOR zejména na silnici I/54 Silničná a I/19 Rozseč nad Kunštátem, kde hrozí tvorba náledí.

V severní části kraje může během dne napadnout 5 až 10 cm nového sněhu. pic.twitter.com/SZ8UNzInvB — ŘSD Jihomoravský kraj (@RSD_JHMoravsky) January 6, 2021

V jižních Čechách policisté od rána řešili více než 70 nehod. Při jedné z nich na Prachaticku zemřela žena. Poté, co vystoupila z auta, ji srazil projíždějící traktor s pluhem. U Vydří na Jindřichohradecku havaroval školní autobus, lehce se zranili řidič a jeden cestující. Problémy na silnicích měly hlavně nákladní vozy, které zůstaly zablokované v kopcích, několik jich sjelo mimo komunikaci, výjimkou nebyly ani vysypané náklady.

Sníh napadl i ve středních Čechách. Silničáři poslali do terénu veškerou techniku, přesto doporučují zvýšenou opatrnost například na silnicích druhé a třetí třídy na Příbramsku a Benešovsku, kde leží zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. Opatrní by měli být motoristé také na silnicích nižší třídy na Berounsku, Kolínsku či Kutnohorsku.

Také v celém Plzeňském kraji vyjely do terénu poprvé v letošní zimě všechny údržbové vozy krajské Správy a údržby silnic. Ve vyšších polohách sněží od rána. Sníh pokryl rovněž většinu silnic v Pardubickém kraji, řidiči by si měli dávat pozor zvláště v okolí Lanškrouna, Hlinska, Poličky, Vysokého Mýta nebo Ústí nad Orlicí, sníh ale leží i na Pardubicku. Kluzké vozovky jsou také u Skutče a v Železných horách. V Krkonoších v Královéhradeckém kraji řidiči musejí být opatrní na nesolených silnicích, které pokrývá vrstva ujetého a zledovatělého sněhu.

Sněžit bude i dál

Na některých místech Česka sněží i nadále, podle meteorologů mohlo v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku napadnout za celý den až 10 centimetrů mokrého sněhu. Přes noc pak meteorologové očekávají nadílku dalších až pěti centimetrů. Vytvoří se navíc náledí a zmrazky.

Před sněžením v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku meteorologové varují do čtvrtečního rána, místy by podle nich mohlo napadnout do té doby až deset centimetrů mokrého sněhu.