Přeháňky neustanou, ale den co den se bude oteplovat, až k 29 stupňům příští víkend

Ačkoli má být příští týden alespoň co do počasí hezčí než ten končící, v pondělí bude ještě na mnoha místech obloha zatažená a místy opět přijde vydatný déšť. Na západě republiky ale teploty vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Teploty by se měly nad dvacítkou udržet celý týden s tím, že příští víkend by mohly dosáhnout až téměř k tropické třicítce.

Zatímco v západní polovině republiky v noci zmizí většina oblačnosti a obloha bude polojasná až jasná, na východě se bude v pondělí držet i nadále, místy přijdou přeháňky nebo déšť, a to i vydatný. K ustávání srážek a ubývání oblačnosti dojde na Moravě až k večeru, kdy se naopak nová oblačnost přižene od západu do Čech, uvádí Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 25 °C, na severovýchodě a východě kolem 19 °C, na horách kolem 16 °C, v Beskydech 12 °C. "Vzhledem k nasycení půdy a vydatnějším srážkám bude na východě území docházet k vzestupům hladin vodních toků," upozorňují meteorologové. V úterý bude jasno až polojasno, na severovýchodě a severu ale opět oblačno až zataženo, k večeru mohou přijít přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C. Většinou oblačno bude ve středu, místy přijdou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na severovýchodě ale jen kolem 18 °C. Obdobně bude také ve čtvrtek a v pátek, kdy se ale oteplí až k 26 stupňům a velmi teplý by měl být celý příští víkend. Ve výhledu počasí od soboty do pondělí sice meteorologové uvádějí většinou oblačno a místy přeháňky, ale nejvyšší denní teploty vystoupají k 24 až 29 stupňům.