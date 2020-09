Vytrvalý déšť zvedl hladiny řek na Chrudimsku i Jesenicku

Filipínský prezident Rodrigo Duterte veřejně uvedl, že šéfovi celníků nařídil střílet a zabíjet pašeráky drog. Podle agentury AP šlo o jednu z nejotevřenějších výhrůžek Duterteho za dobu čtyři roky trvající násilné kampaně, která je středobodem jeho prezidentství.

Duterte vytrvale popírá, že by nařizoval mimosoudní popravy obchodníků s drogami, opakovaně jim však hrozil smrtí. On i filipínská policie, jež stojí v čele Duterteho protidrogové kampaně, tvrdí, že většina podezřelých byla zabita poté, co sama na strážce pořádku zaútočila.

Filipínský prezident informoval o pokynu šéfovi celní správy Reyi Guerrerovi během pondělního televizí přenášeného zasedání vlády, které se věnovalo především boji s pandemií covidu-19. Guerrero osobně přítomen nebyl, Duterte nicméně sdělil, že se s ním o této záležitosti nedlouho předtím bavil ve svém prezidentském sídle.