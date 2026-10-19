Po slunečném počasí zasáhne Česko déšť, na horách i sníh. Mapa ukazuje, kde zaprší

Teploty v Česku se v polovině týdne dostanou až na 21 stupňů, dlouho ale příjemné počasí nevydrží. Už ve středu začne od západu pršet a ve čtvrtek se opět ochladí. O víkendu se pak na horách může objevit i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V úterý 20. října bude převládat oblačná až zatažená obloha, místy se ale objeví i méně oblačnosti. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů Celsia, na západě Čech bude kolem deseti stupňů. Na horách v tisíci metrech nad mořem se teploty budou pohybovat kolem sedmi stupňů, na Šumavě ale mohou dosáhnout až 13 stupňů.
Foukat bude převážně jihovýchodní vítr, který bude zejména na Českomoravské vrchovině a na Moravě místy čerstvý. V nárazech může dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu.
Ve středu 21. října bude zpočátku oblačno až polojasno, na východě území může být ráno a dopoledne i skoro jasno. V západních Čechách se místy objeví mlhy. Během dne se však od západu zatáhne a odpoledne začne v Čechách pršet. Večer se srážky rozšíří také na Moravu a do Slezska.
Nejvyšší denní teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů, v západní polovině Čech ale bude jen kolem 13 stupňů. Ve východní polovině země bude navíc místy foukat čerstvý jihovýchodní až jižní vítr, který se postupně stočí na západní.
Ve čtvrtek se ochladí, na horách může o víkendu sněžit
Ve čtvrtek 22. října bude zpočátku zataženo a na většině území se objeví déšť. Během rána a dopoledne začne od západu ustávat a oblačnosti bude postupně ubývat. Večer se místy může i vyjasnit. Nejvyšší denní teploty ale klesnou na 9 až 14 stupňů. Foukat bude mírný západní vítr, který během odpoledne zeslábne.
V pátek 23. října bude zpočátku polojasno, od západu však začne přibývat oblačnosti. Místy může přijít přeháňka, v noci a ráno se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 1 stupeň, při uklidnění větru může mrznout. Přes den se oteplí na 11 až 16 stupňů.
O víkendu se počasí příliš nezlepší. V sobotu 24. října bude oblačno až zataženo, přechodně se může vyjasnit. Místy se objeví přeháňky nebo občasný déšť. V Čechách může v polohách nad tisíc metrů nad mořem i sněžit. Nejvyšší denní teploty dosáhnou pouze 8 až 13 stupňů.
Podobný charakter počasí by měl podle výhledu ČHMÚ pokračovat také na začátku příštího týdne. Obloha zůstane převážně oblačná až zatažená a místy se objeví déšť nebo přeháňky. Na horských hřebenech může sněžit. Denní teploty se budou zpočátku pohybovat kolem 9 až 13 stupňů, postupně by se mohly zvýšit na 12 až 16 stupňů Celsia.
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