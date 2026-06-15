Zvrat po chladnějších dnech. Tropické teploty vyšplhají až na 35 stupňů

Po chladnějším počátku týdne se v Česku bude oteplovat, pátek a víkend budou tropické s teplotami nad 30 stupňů Celsia. O víkendu se zejména ve větších městech mohou objevit i tropické noci, během kterých teplota neklesne pod 20 stupňů. Výraznější déšť nebo přeháňky meteorologové čekají v úterý odpoledne a ve středu. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Od pondělí do středy k nám bude pokračovat příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu. Od středy nás ovlivní tlaková výše nad Alpami, po jejíž zadní straně k nám bude proudit postupně až velmi teplý vzduch od jihu,“ uvedl ČHMÚ na síti X. Setrvale rostoucí teploty podle meteorologů vyvrcholí nástupem horké vlny v závěru pracovního týdne. Úplný závěr týdne ale může přinést nové ochlazení.
V pondělí budou nejvyšší teploty v Česku kolem 20 stupňů Celsia, tepleji bude na jižní Moravě. Nebe bude oblačné, na severu a severovýchodě se ojediněle mohou objevit přeháňky. V úterý budou maxima kolem 24 stupňů a na jižní Moravě 26 stupňů. „Úterý bude zpočátku slunečné, ale od západu se bude dále zatahovat a večer se ojediněle, zejména v Čechách vyskytne místy občasný déšť,“ předpovídá ČHMÚ.
Oblačné nebe místy s občasným deštěm nebo přeháňkami bude zpočátku i ve středu, teploty budou proti úterku jen mírně vyšší. V dalších dnech dál porostou, ve čtvrtek budou nejvyšší teploty většinou těsně pod 30 stupni Celsia, v Čechách místy až 31 stupňů.
V pátek se očekávaná teplotní maxima posunou k 33 stupňům a o víkendu k 35 stupňům Celsia. „Zejména v blízkosti hor se může v odpoledních hodinách objevit výjimečná přeháňka nebo bouřka z tepla,“ uvedl ČHMÚ. Více oblačnosti, přeháněk a bouřek podle něj dorazí pravděpodobně se studenou frontou v neděli.
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