Odpoledne hrozí v Česku bouřky. Déšť bude v závěru týdne střídat slunce

V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přeháňky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během čtvrtečního odpoledne, večer budou srážky četnější, postupně budou ustávat během pátečního odpoledne. O víkendu očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, nejvyšší teploty se vrátí k 25 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
„Od čtvrtečního podvečera naprší během cca 24 hodin nejčastěji 15 až 20 milimetrů srážek, lokálně to může být díky bouřkám i o něco více. V pátek bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky,“ uvedli meteorologové na facebooku.
V pátek později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat, většinou až do vyjasnění.
V sobotu a v neděli očekávají meteorologové již převážně malou oblačnost, při přechodném zvýšení jejího množství se podle nich jen tu a tam vyskytnou slabší přeháňky.
Nejvyšší denní teploty se ve čtvrtek budou pohybovat mezi 23 až 28 stupni Celsia, na západě Čech bude kolem 21 stupňů. Pátek bude z následujících dnů nejchladnější, meteorologové předpokládají 16 až 21 stupňů Celsia.
„Sobota naváže chladným ránem, teploty klesnou na 11 až sedm stupňů Celsia, v údolích leckde až na pět stupňů. Odpoledne teploty dosáhnou 20 až 24 stupňů Celsia. Teplejší neděle přinese ranní teploty mezi 14 a deseti stupni, odpolední pak mezi 21 a 25 stupni Celsia,“ uvedli meteorologové.
Mohlo by vás také zajímat: Ve vlaku z Paříže do Nice začali cestující během cesty lapat po dechu.
Tünde Bartha se sejde s odboráři nesouhlasícími s její reformou, vyhrožují stávkou
Vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha bude ve čtvrtek ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agend ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva.
Ani republikáni válku nechtějí. Sněmovna reprezentantů odhlasovala její ukončení
Americká Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány podpořila rezoluci předloženou demokraty, jejímž cílem je zastavit válku v Íránu do doby, než Kongres schválí zahájení bojových operací.
ŽIVĚ Ukrajina zahájila se státy EU první kroky přístupového jednání, zní z Kyjeva
Členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů, napsala ve středu pozdě večer na sociální síti X ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k EU v létě 2024, více než dva roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu, a dosud je blokovalo Maďarsko.
Na Krétu připlulo tento týden dalších 500 migrantů, vláda chystá opatření
Na Krétu ve středu připlulo na 200 migrantů z Afriky, stejný počet jich dorazil na tento řecký ostrov také v pondělí, zatímco v úterý pobřežní stráž u břehů Kréty nalodila přes 80 běženců, informoval deník Kathimerini.
ŽIVĚ Izrael a Libanon se dohodly na obnovení příměří, v Libanonu budou bezpečné zóny
Izrael a Libanon se ve středu dohodly na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Lítání. Obě země také odsoudily útoky Íránu na země v regionu.