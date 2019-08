O víkendu vydrží teplé počasí, ale často bude pršet. V pondělí se razantně ochladí

před 1 hodinou

Ve čtvrtek do Česka dorazí silné bouřky, ale teploty budou nadále atakovat 30 stupňů Celsia. Teplé počasí vydrží celý víkend, až v pondělí by se mělo razantně ochladit. Chladnější počasí bohaté na déšť a přeháňky vydrží po zbytek pracovního týdne. Vyplývá to z výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, na západě bude postupně přibývat oblačnost. Na některých místech budou přeháňky a silné bouřky s přívalovým deštěm, na jihovýchodě Česka bude pršet až večer. Teploty se budou pohybovat od 28 do 32 stupňů Celsia, na západě a jihovýchodě republiky bude chladněji s teplotami kolem 26 stupňů. V noci pak teploty klesnou na 15 až 19 stupňů Celsia. V pátek bude převážně oblačno až polojasno, místy se mohou vyskytnout přeháňky a bouřky. Nejvyšší denní teploty budou mezi 25 a 29 stupni Celsia. V noci se ochladí na 15 až 19 stupňů. Sobota bude jasná až polojasná, na některých místech se ojediněle mohou objevit přeháňky. Ráno se může objevit mlha. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 27 do 31 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou na 14 až 18 stupňů Celsia. V neděli bude jasno až polojasno, od západu bude během dne postupně přibývat oblačnosti, lze očekávat ojedinělý déšť i bouřky. Mírně se oteplí na 28 až 32 stupňů Celsia. Po půlnoci teploty klesnou na 14 až 18 stupňů Celsia. Pondělí bude převážně zatažené. Od západu déšť nebo přeháňky, místy se objeví také bouřky. Rtuť teploměrů bude ukazovat nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. na východě by ale mohlo být až 29 stupňů. V noci se ochladí na 15 až 19 stupňů. Ve zbytku pracovního týdne bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm a přeháňkami. Teploty budou mezi 17 a 22 stupni, v noci pak teploty budou klesat na 7 až 12 stupňů.