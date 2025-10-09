Počasí

Česko čeká slunečný víkend. Bude až 17 stupňů, hlásí meteorologové

před 42 minutami
Do konce tohoto týdne vystoupají nejvyšší teploty přes den na 12 až 17 stupňů, v noci a ráno klesnou na deset až pět stupňů. Na severu a severovýchodě země zůstane obloha přes víkend zatažená a bude tam pršet, jinde se srážky objeví jen výjimečně a ukáže se i slunce. Na začátku příštího týdne se ochladí, na horách má sněžit, vyplývá z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
"Od pátku pak minimálně do začátku příštího týdne bude sever a severovýchod s četnějšími srážkami a zvětšenou oblačnosti, naopak na zbytku území může přechodně být i polojasno a šance na srážky bude minimální," uvedli meteorologové na síti X.

Teploty zůstanou do konce týdne bez výraznějších výkyvů, přes den většinou nepřesáhnou 17 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy může být o něco tepleji. Tyto hodnoty jsou podle meteorologů obvyklé pro toto roční období. Noční teploty se budou v následujících dnech držet nad nulou, během příštího týdne ale může místy k ránu mrznout.

Počasí v Česku začne během dne ovlivňovat studená fronta, bude zataženo až oblačno, na většině území zaprší. Oblačnosti a srážek bude ubývat pozdě odpoledne a večer. V pátek se může místy oblačnost protrhat, na severu a severovýchodě se objeví přeháňky, jinde meteorologové očekávají déšť jen sporadicky.

Podobný ráz počasí vydrží o víkendu. Po něm se citelněji ochladí, bude víc pršet, na horách budou srážky smíšené nebo sněhové.

 
