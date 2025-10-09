Česko čeká slunečný víkend. Bude až 17 stupňů, hlásí meteorologové

"Od pátku pak minimálně do začátku příštího týdne bude sever a severovýchod s četnějšími srážkami a zvětšenou oblačnosti, naopak na zbytku území může přechodně být i polojasno a šance na srážky bude minimální," uvedli meteorologové na síti X.
Dnes přes den začne od západu počasí u nás ovlivňovat teplá fronta a zítra přes naše území bude přecházet i fronta studená. Proto po oba dva dny je očekáváná velká oblačnost (Obr 1 – sl. svít dnes a Obr. 2 Sl. svít zítra), dnes srážky jen místy ☂️, zítra postupně na většině území… pic.twitter.com/W9W0oPmfis— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 8, 2025
Teploty zůstanou do konce týdne bez výraznějších výkyvů, přes den většinou nepřesáhnou 17 stupňů Celsia, jen na jihu Moravy může být o něco tepleji. Tyto hodnoty jsou podle meteorologů obvyklé pro toto roční období. Noční teploty se budou v následujících dnech držet nad nulou, během příštího týdne ale může místy k ránu mrznout.
Počasí v Česku začne během dne ovlivňovat studená fronta, bude zataženo až oblačno, na většině území zaprší. Oblačnosti a srážek bude ubývat pozdě odpoledne a večer. V pátek se může místy oblačnost protrhat, na severu a severovýchodě se objeví přeháňky, jinde meteorologové očekávají déšť jen sporadicky.
Podobný ráz počasí vydrží o víkendu. Po něm se citelněji ochladí, bude víc pršet, na horách budou srážky smíšené nebo sněhové.