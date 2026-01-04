Noční teploty budou klesat až k minus 16 stupňům, varují meteorologové

Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout 12 až 16 stupňů Celsia pod nulu. Meteorologové vydali v neděli před silnými mrazy výstrahu, která platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky. Na východě Moravy čekají více oblačnosti, proto zde má být kromě pondělí o něco tepleji. Varování neplatí ani pro většinu Středočeského kraje a Prahu.
"Ve studeném vzduchu, při předpokládaném vyjasnění, uklidnění větru a místy sněhové pokrývce budou od následující noci na pondělí pravděpodobně do čtvrtečního rána minimální teploty místy klesat i pod minus 12 stupňů Celsia, nejčastěji v rozmezí minus 12 až minus 16 stupňů," uvedli dnes meteorologové.
Upozornili, že lidé by se ve velkých mrazech měli chránit teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. "Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb," konstatoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Do nedělního odpoledne platí také zejména ve vyšších polohách výstraha před sněhovými jazyky, na horách se mohou tvořit závěje. Opatrní by měli být zejména řidiči a návštěvníci hor.
"Vím o spoustě chyb, které jsem udělal," řekl Milan Hlavsa. Hrál i v Bílém domě
Spoluzakladatel skupiny The Plastic People of the Universe Milan "Mejla" Hlavsa prošel řadou skupin, hrál po hospodách i v Bílém domě pro prezidenty, vždycky ale zůstával nezávislý. Jedna z nejvýraznějších osobností české rockové scény navíc nikdy neustrnula, stále zkoušela něco nového.
ŽIVĚOpoziční senátoři vyzvali Babiše, aby dal Okamurovi najevo, že škodí Česku
Šéfové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti v neděli společně vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dal šéfovi Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomiu Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření na adresu Ukrajiny škodí Česku, nejsou slučitelná s odpovědným výkonem nejvyšších ústavních funkcí ani s deklarovanými principy zahraniční politiky nynější vlády.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Bubny, koka a pouta v Brooklynu. Jak peruánští šamani předpověděli Madurův konec
Před pár dny se jim svět smál jako bizarní turistické atrakci. Skupina peruánských šamanů na pláži v Limě prováděla rituály s ayahuaskou a nad plakáty světových vůdců věštila pád venezuelského diktátora. Dnes Nicolás Maduro sedí v brooklynské cele, a tak zbývá otázka: Je to jen neuvěřitelná shoda okolností, nebo andští mystici skutečně viděli „za roh“ budoucnosti?