Velká část vozovek na jihu Čech je ve čtvrtek od rána namrzlá. Jde především o jižní část kraje, a to zejména o Prachaticko, Českokrumlovsko, Strakonicko a část Českobudějovicka. Policie eviduje v souvislosti s náledím více než tři desítky nehod. Situaci komplikuje mrznoucí mrholení. Řekla to dispečerka Správy a údržby silnic Andrea Sáčková.
Záchranáři ošetřili už dvě desítky lidí, kteří utrpěli zranění kvůli namrzlé vozovce nebo chodníku.
„Jednalo se o dopravní nehody nebo pády chodců na náledí. Převažují lehká až středně těžká poranění,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian.
„Máme venku veškerou techniku. Silnice solíme, ale povrch i tak stále znovu namrzá. Řidiči proto musí počítat s tím, že vozovky kloužou, a přizpůsobit tomu jízdu,“ uvedla Sáčková. Hlavní tahy jsou v kraji i přes horší počasí stále průjezdné.
Meteorologové ráno na sociálních sítích upozornili na ledovku z mrznoucího mrholení na jihozápadě Čech. „Pozor hlavně na Českokrumlovsku a v Pošumaví v pásu od Klatov až po Prachatice a v Novohradských horách na velmi kluzké silnice vlivem slabé ledovky,“ uvedli ráno.
Teploty se na jihu Čech po ránu držely v celém kraji pod bodem mrazu. Mrholení se pak podle předpovědi meteorologů přes den změní ve sněžení. „Nejintenzivnější může být na jihovýchodě kraje, kde odpoledne očekáváme, že může napadnout až 20 centimetrů,“ uvedla Eva Holubová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.