Na východě Česka se v noci na středu objeví ledovka. Pozor by si měli dát chodci i řidiči

před 3 hodinami

Podle předpovědi počasí na webu ČHMÚ bude ve středu mrholit a na Moravě a ve Slezsku bude místy sněžit.

Praha - Ve východní polovině Česka se zřejmě v noci na středu a během středečního dopoledne objeví ledovka. Vyplývá to ze zveřejněné výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové očekávají mrznoucí srážky, kvůli kterým se může tvořit ledovka. Řidiči a chodci by si tak měli dát pozor na kluzké cesty.

Nejdříve by mohla podle výstrahy postihnout ledovka západní část Kraje Vysočina, tedy Havlíčkobrodsko, Pelhřimovsko a Jihlavsko, pro něž výstraha platí ve středu od 03:00 do 06:00. Od 05:00 do 12:00 zasáhne ledovka i zbytek Vysočiny, východní část Pardubického kraje, Jihomoravský kraj, většinu Olomouckého kraje, Zlínský kraj a část Moravskoslezského kraje.

