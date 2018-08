Na východě Čech padly teplotní rekordy, v Hradci Králové bylo přes 37 stupňů

Čtvrtek by měl být ve východních Čechách nejteplejším z týdne. V pátek má přes české území přecházet slabá studená fronta, proto se ochladí a měly by se vyskytovat i přeháňky.

Hradec Králové - Na východě Čech ve čtvrtek 16:00 padly teplotní rekordy pro 9. srpen na pěti meteorologických stanicích, kde se měří déle než 20 let. Například v Hradci Králové meteorologové odpoledne naměřili 37,1 stupně Celsia, dosavadní rekord z roku 1992 měl hodnotu 36,5 stupně. Informoval o tom Dušan Čičman z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Hradci Králové. "Teploty mohou někde ještě růst, ale pravděpodobně se to už výrazně měnit nebude," řekl po 16:00.

Rekordní teplotu pro 9. srpen naměřily přístroje i v Trutnově, kde bylo 32,7, dosavadní rekord z roku 2015 byl 30,6 stupně Celsia. Také ve Velichovkách padl ve čtvrtek rekord, bylo tam 35,3 stupně Celsia, zatímco ve stejný den v roce 1992 tam maximum dosáhlo 35 stupňů Celsia. "V Pardubickém kraji máme překročeno jen na Letišti Pardubice. Bylo tam naměřeno 36,4 stupně Celsia a rekord z roku 1992 měl hodnotu 36,3," řekl Čičman.

Teploty šplhaly k rekordním hodnotám i na hřebenech Krkonoš. Rekord pro 9. srpna padl na Labské boudě, kde bylo 25,1 stupně Celsia. V roce 2015 tam meteorologická stanice 9. srpna naměřila rovných 25 stupňů.

Čtvrtek by měl být ve východních Čechách nejteplejším z týdne. V pátek má přes české území přecházet slabá studená fronta, proto se ochladí a měly by se vyskytovat i přeháňky. Nejvyšší denní teploty by podle předpovědi měly být mezi 24 až 27 stupni Celsia.

