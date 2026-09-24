Na prodloužený víkend se oteplí, bude převážně slunečno

Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný. Postupně se bude oteplovat. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek i v pátek bude oblačno až zataženo. Ve čtvrtek bude postupně od severozápadu občas pršet, v pátek bude od západu ubývat oblačnosti. V pátek ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Teploměr přes den ukáže většinou 13 až 18 stupňů.
Sobota i neděle budou převážně slunečné. Noční teploty klesnou na devět až pět stupňů, v sobotu ráno se ojediněle objeví přízemní mrazíky. Odpolední teploty budou mezi 18 až 23 stupni, na severovýchodě bude v sobotu chladněji.
Také v pondělí, kdy se v Česku slaví Den české státnosti, bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne bude 21 až 25 stupňů. Podobné počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne.
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Kongo od Spojených států dostane 267 milionů dolarů na boj proti ebole
Spojené státy ve středu při zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku oznámily, že uvolní dalších 267 milionů dolarů (přes 5,7 miliardy Kč) na boj proti epidemii eboly v Kongu. Ve čtvrtek o tom informovala agentura AFP. Epidemie si od oficiálního vyhlášení v polovině května ve středoafrické zemi vyžádala 3639 mrtvých a 7541 nakažených.
Australská vláda je znepokojena. AI agent od OpenAI pronikl na vládní webovou stránku
Australský premiér Anthony Albanese ve čtvrtek oznámil, že agent umělé inteligence (AI) vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji a získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům. Informovala o tom agentura Reuters. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku.
Přenáší mor, boří hráze a pochoduje po souši. V Česku se objevil obávaný rak červený
Může přenášet smrtelnou nákazu pro naše raky, požírá vajíčka žab a svými norami narušuje hráze. Rak červený se objevil v jezeře Milada na Ústecku a může zamíchat životem pod hladinou i daleko za jeho břehy. „Myslím si, že raky z Milady nikdo jen tak nedostane,“ přibližuje biolog Jiří Patoka z České zemědělské univerzity v Praze.
„Čína a USA by měly být partnery.“ Trump a Si Ťin-pching prodloužili obchodní příměří
Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody, uvedl ve středu podle agentury Reuters americký ministr financí Scott Bessent. Oznámení přišlo v momentě, kdy čínský prezident Si Ťin-pching zahájil třídenní státní návštěvu USA.