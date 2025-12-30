Na přelomu roku má sněžit, na horách se čeká až 15 centimetrů nového sněhu

Během Silvestra a prvního dne Nového roku napadne na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až 15 centimetrů. Od středečního večera se začnou zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky, na horách postupně i závěje, uvedli v úterý meteorologové.
Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat silnější vítr s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině. Ve výstraze to v úterý uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Sněžit bude podle meteorologů hlavně během středečního odpoledne a večera, tedy poslední den letošního roku. Sněhové jazyky, na horách závěje, se mohou tvořit minimálně do pátečního večera.
Nová sněhová pokrývka může způsobit komplikace v dopravě, zásobování i při chůzi, poškodit stromy či dráty elektrického vedení. Lidé by při cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a nezapomenout na zimní výbavu. Při cestách do hor jsou nutné sněhové řetězy a zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku a opatrnost při pobytu venku.
Silný vítr může poškodit stromy, hrozí úrazy uvolněnými předměty či zlomenými větvemi. Lidé by měli zajistit okna, dveře, skleníky a odstranit nebo upevnit volně uložené věci například na zahradách, dvorcích či balkonech. Návštěvníci hor by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií, a dodržovat pokyny Horské služby.
