Na horách v noci nasněžilo. Nejvíc v Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě

Na hřebenech hor během soboty a noci na neděli nasněžilo, nejvíc v Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě. Praděd hlásí 15 centimetrů, na Luční boudě leželo ráno 12 a na Sněžce deset centimetrů sněhu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na síti Facebook. Slabé sněhové nebo smíšené přeháňky se ve vyšších polohách objeví i neděli a v první polovině příštího týdne.
Téměř deseticentimetrový příděl sněhu měly v neděli ráno také jesenický Malý Děd, šumavský Blatný vrch i krkonošská Labská bouda. V ostatních pohořích tolik nesněžilo, na hřebenech tam napadlo zatím jen pár centimetrů sněhu.
„Hřebeny hor se dle očekávání probudily do bílého rána. Nasněžilo na všech našich největších horách. Praděd hlásí 15 centimetrů sněhu, kolem deseti centimetrů napadlo místy i na hřebenech Krkonoš a Šumavy,“ uvedli v neděli meteorologové.
Praděd ležící v nadmořské výšce 1490 metrů zatím podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu v začínající zimní sezoně souvislou sněhovou pokrývku až dosud neměl, krkonošské hřebeny hlásily v uplynulých dnech několik málo centimetrů.
Týdenní předpověď počasí předpokládá, že sněžení nebo sníh s deštěm se objeví v polohách většinou nad 900 metrů i v dalších dnech, v noci na pondělí může být hranice sněžení i kolem 600 metrů.
Připadnout může několik dalších centimetrů sněhu. Od čtvrtka zatím meteorologové žádné výraznější srážky nečekají, a to ani na horách. Teploty se budou pohybovat většinou od pěti do deseti stupňů Celsia, v noci může mrznout.
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