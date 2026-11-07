Na horách klesly teploty až pod minus 14 stupňů, rekordy padaly i v nižších polohách

Teploty v Česku v noci na sobotu klesly na horách až pod minus 14 stupňů Celsia. Na osmi ze 169 meteorologických stanic měřících déle než 30 let mrazy překonaly i rekordní minima pro 7. listopad. Uvedl to v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na své facebookové stránce.
Nejnižší teplotu zaznamenali meteorologové na stanicích u osady Jizerka na Jablonecku v Orlických horách. Na jedné stanici tam bylo minus 14,2 stupně, na druhé minus 13,2 stupně a na třetí minus 11,7 stupně. Šlo o tři nejnižší teploty v noci na sobotu. Čtvrtá nejnižší teplota byla na Šumavě na stanici na Rokytské slati, a to minus 10,1 stupně. Všechna zmíněná místa jsou v polohách nad 800 metrů nadmořské výšky.
Nové rekordní mrazy se ale objevily spíše v nižších polohách. Z osmi stanic, kde teploty překonaly historická minima pro sobotu, se šest nachází v polohách zhruba mezi 250 až 405 metry nad mořem. Například v Čáslavi na Kutnohorsku naměřil ČHMÚ minus 6,4 stupně Celsia, předchozí rekord z roku 1969 činil minus 5,3 stupně. Sobotní mrazy překonaly i více než 80 let starý rekord v Průhonicích u Prahy. V sobotu tam bylo minus 4,8 stupně a původní rekord minus tři stupně pocházel z roku 1943.
„Na většině území bude mrznout také v noci na neděli a v noci na pondělí. Teploty do rána klesnou na nulu až minus čtyři stupně Celsia, v údolích až na minus sedm stupňů Celsia,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. „Od úterý už výrazně přibude oblačnosti a ranní minima se tím pádem zvednou. Nejprve se budou pohybovat kolem nuly, ve druhé polovině týdne potom čekejte ranní teploty šest až jeden stupeň Celsia a jen při zmenšené oblačnosti můžou klesnout slabě pod nulu,“ doplnili.
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