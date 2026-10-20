Na Česko se ženou vichry a lijáky. Varování na 24 hodin platí pro čtyři kraje

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před silným větrem, který může na východě země dosahovat v nárazech rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, na horách až 90 kilometrů za hodinu. Výstraha je platná od úterní šesté hodiny večerní po celých 24 hodin.
V úterý večer bude před studenou frontou zesilovat jihovýchodní až jižní vítr. Výstraha se týká vybraných oblastí Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Vítr může poškodit stromy a majetek a komplikovat dopravu.
ČHMÚ doporučuje zabezpečit volně položené předměty a dbát opatrnosti venku i za volantem. Na horách by lidé měli omezit túry, zejména v hřebenových partiích. Vítr začne ve středu odpoledne a večer slábnout.
Ve středu se zejména na západě Čech objeví mlhy a postupně začne pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky pravděpodobně až večer a v noci na čtvrtek. Teploty vystoupají na 14 až 19 stupňů, na Moravě a ve Slezsku mohou dosáhnout i 20 stupňů.
Ve čtvrtek bude zpočátku pršet, během dne ale srážky od západu ustanou. Teploty dosáhnou devíti až 14 stupňů.
V pátek bude podle meteorologů většinou slunečno s nejvyššími teplotami 12 až 17 stupňů.
O víkendu bude převážně oblačno, místy se objeví přeháňky nebo déšť. Ráno mohou teploty klesat k nule, odpoledne nepřesáhnou 13 stupňů Celsia.
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