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Počasí

Na Česko se ženou vichry a lijáky. Varování na 24 hodin platí pro čtyři kraje

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
ČTK,Anastasija Antonova
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Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před silným větrem, který může na východě země dosahovat v nárazech rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, na horách až 90 kilometrů za hodinu. Výstraha je platná od úterní šesté hodiny večerní po celých 24 hodin.

„Před zvlněnou studenou frontou, která v úterý 20. 10. začne od jihozápadu ovlivňovat počasí u nás, bude na našem území zesilovat jihovýchodní až jižní proudění", uvedl na platformě X ČHMÚ.
„Před zvlněnou studenou frontou, která v úterý 20. 10. začne od jihozápadu ovlivňovat počasí u nás, bude na našem území zesilovat jihovýchodní až jižní proudění", uvedl na platformě X ČHMÚ. Foto: ČHMÚ
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V úterý večer bude před studenou frontou zesilovat jihovýchodní až jižní vítr. Výstraha se týká vybraných oblastí Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Vítr může poškodit stromy a majetek a komplikovat dopravu.

ČHMÚ doporučuje zabezpečit volně položené předměty a dbát opatrnosti venku i za volantem. Na horách by lidé měli omezit túry, zejména v hřebenových partiích. Vítr začne ve středu odpoledne a večer slábnout.

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Ve středu se zejména na západě Čech objeví mlhy a postupně začne pršet. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky pravděpodobně až večer a v noci na čtvrtek. Teploty vystoupají na 14 až 19 stupňů, na Moravě a ve Slezsku mohou dosáhnout i 20 stupňů.

Ve čtvrtek bude zpočátku pršet, během dne ale srážky od západu ustanou. Teploty dosáhnou devíti až 14 stupňů.

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V pátek bude podle meteorologů většinou slunečno s nejvyššími teplotami 12 až 17 stupňů.

O víkendu bude převážně oblačno, místy se objeví přeháňky nebo déšť. Ráno mohou teploty klesat k nule, odpoledne nepřesáhnou 13 stupňů Celsia.

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