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Počasí

Na Česko dopadne studená fronta. Meteorologové varují před silnými bouřkami

ČTK

V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí v noci na čtvrtek silné bouřky. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země. Ve výstraze to ve středu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové předpokládají, že bouřky budou přes území Česka postupovat i v pátek odpoledne a noci na sobotu.
Meteorologové předpokládají, že bouřky budou přes území Česka postupovat i v pátek odpoledne a noci na sobotu.Foto: Jiří Kouřil, se souhlasem
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Počasí v Česku bude podle meteorologů ovlivňovat zvlněná studená fronta. Nejprve budou bouřky v druhé polovině noci na čtvrtek na severozápadě Čech. Doprovázet je budou nárazy větru kolem 70 km/h.

„Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 20 m/s (70 km/h),“ uvedl Pavel Borovička z ČHMÚ.

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Meteorologové předpokládají, že bouřky budou přes území Česka postupovat i v pátek odpoledne a noci na sobotu. Informace o nich ale teprve upřesní.

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