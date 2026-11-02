Mraky nad Českem začnou mizet. Meteorologové ukázali, kdy dorazí slunečné počasí

Česko čeká několik slunečných dnů, přestože začátek týdne bude ještě převážně zatažený. Rána ale budou chladná, místy se objeví mlhy a teploty klesnou i několik stupňů pod nulu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V úterý 3. listopadu bude převážně zataženo až oblačno. Na severovýchodě Čech se může během dne obloha místy protrhat a večer se podobná situace objeví i v dalších částech republiky. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, místy může slabě pršet. V polohách nad 800 metrů, ráno přechodně i níže, se objeví déšť se sněhem nebo sněžení.
Teploty během dne vystoupají na pět až deset stupňů. Na horách v tisíci metrech bude kolem nuly. Zejména na Moravě a ve Slezsku bude navíc poměrně větrno. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 55 kilometrů v hodině.
Ve středu 4. listopadu bude zpočátku ještě oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě se mohou místy objevit slabé srážky, na horách nad 900 metrů sněžení. Během odpoledne a večera se ale začne obloha postupně vyjasňovat.
Noční teploty klesnou na čtyři až nula stupňů, při uklidnění větru může být až minus dva. Přes den se oteplí na šest až deset stupňů. Větrno zůstane zejména na Moravě, kde budou nárazy dosahovat až 55 kilometrů v hodině. Večer ale vítr postupně zeslábne.
Obloha se vyjasní, mrazivá rána ale zůstanou
Ve čtvrtek 5. listopadu bude počasí o něco příjemnější. Meteorologové očekávají jasno až polojasno, pouze ráno a dopoledne se mohou ojediněle objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Výjimečně mohou být i mrznoucí.
Noční teploty klesnou na dva až minus dva stupně, v údolích ojediněle až k minus pěti. Přes den se budou pohybovat mezi šesti a deseti stupni.
V pátek 6. listopadu bude většinou jasno, místy s malou oblačností. Ráno a dopoledne se ale místy opět objeví mlhy, které mohou namrzat. Na Moravě a ve Slezsku začne během dne přibývat oblačnost.
Nejnižší noční teploty klesnou na nulu až minus čtyři stupně, v údolích může být až minus sedm. Přes den se oteplí na šest až 11 stupňů, na severovýchodě republiky zůstane kolem pěti.
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