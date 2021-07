Moravu čekají tropické teploty nad 31 stupňů. Hrozí požáry i dehydratace, varuje ČHMÚ

Ve čtyřech moravských krajích ve středu odpoledne teploty místy překročí 31 stupňů Celsia, až do pátku zde hrozí požáry. Lidé by měli omezit tělesnou zátěž a dodržovat pitný režim. Ve své výstraze to v úterý uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Českem bude ve středu procházet rozhraní mezi velmi teplým vzduchem nad východní Evropou a chladnějším vzduchem nad západem kontinentu. Český hydrometeorologický ústav tak očekává na západě Česka nejvyšší teploty kolem 22 stupňů Celsia, na východě až 33 stupňů. Pro čtvrtek meteorologové předpovídají pro jihovýchod území až 37 stupňů Celsia. Výstrahu před vysokými teplotami zatím meteorologové vydali pro Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj pro středu mezi 12:00 a 20:00. Platí pro místa v nadmořské výšce do 500 metrů. #vystraha Odpolední teploty místy překročí 31 stupňů a hrozí nebezpečí vzniku požáru. pic.twitter.com/CxyxTLr8cb — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 6, 2021 Hrozí přehřátí a dehydratace, lidé by měli víc pít neslazené nealkoholické nápoje a minerálky, uvedli meteorologové. Tělesnou zátěž radí omezit zejména v poledních a odpoledních hodinách, varují před ponecháním dětí a zvířat na přímém slunci nebo v zaparkovaných autech. Požáry podle ústavu hrozí ve čtyřech moravských krajích od středečního poledne do páteční půlnoci. Lidé by podle výstrahy neměli rozdělávat oheň v přírodě a odhazovat cigaretové nedopalky. Meteorologové doporučují řídit se místními vyhláškami a zákazy vydanými k suchu a riziku požárů. Záběry tornáda, které se prohnalo moravskými Lužicemi: 3:09 Tornádo v Lužicích | Video: Radovan O.