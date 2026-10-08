K dešti se přidá ještě silný vítr. Mapa ukazuje, kde bude foukat nejsilněji

Výstrahu před větrem vydali meteorologové na čtvrteční pozdní odpoledne a večer. O víkendu sice vítr zeslábne, počasí ale příliš podzimního sluníčka nepřinese. Bude pošmourno, zataženo a místy se očekávají přeháňky. Babí léto tak dalo Česku vale.
Na čtvrtek odpoledne vydali meteorologové výstrahu před větrem. Ta platí v oblasti Krušných hor a Českomoravské vrchoviny, kde později odpoledne a večer při přechodu studené fronty může vát vítr v nárazech mezi 15 a 20 m/s (55 až 70 km/h). Vítr bude v noci na pátek částečně slábnout.
Pátek: Poslední den pracovního týdne přinese zprvu jasnou až polojasnou oblohu. Hezké počasí ale nevydrží a během dne bude od severozápadu přibývat oblačnost. Večer očekávají meteorologové místy déšť. Vát by měl mírný západní vítr 3 až 7 m/s, který se bude během dne měnit na jihozápadní.
Nejvyšší teploty by se během pátku měly pohybovat mezi 11 a 15 °C, na jižní Moravě až 17 °C. Na horách by se rtuť teploměru měla vyšplhat okolo 6 °C.
Sobota: Víkend bude ve znamení velké oblačnosti a deště. Bude oblačno až zataženo, od severozápadu Česka se postupně na většině území vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Ty by ale k večeru měly od severozápadu ubývat.
V noci se budou teploty pohybovat mezi 11 a 7 °C, přes den se vyšplhají až k 15 °C. Na jihovýchodě Moravy bude o něco tepleji, až 17 °C.
Neděle: Závěr týdne přinese proměnlivou oblačnost s ojedinělými přeháňkami. V neděli bude zpočátku polojasno. Přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy se vyskytnou přeháňky. Vát bude slabý až mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s.
V noci na neděli klesnou teploty až ke 4 °C. Ty nejvyšší přes den vystoupají k 10 až 15 °C, na jižní Moravě bude opět o něco tepleji, kdy rtuť teploměru vystoupá až k 18 °C.
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