Českou republiku v úterý rozdělila oblačnost na dvě odlišné poloviny. Zatímco na jihozápadě si lidé užívali slunečné počasí, na severovýchodě bylo zataženo a místy ojediněle sněžilo. V dalších dnech se ale sněhové srážky rozšíří už na většinu území a mohou být i velmi vydatné. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) proto vydal výstrahu, která upozorňuje také na možné komplikace v dopravě.
V úterý 24. listopadu začala počasí nad Českem výrazněji ovlivňovat tlaková výše postupující od západu. Oblačnost se zpočátku rozložila tak, že jihozápad země zůstal převážně slunečný, zatímco severovýchod pokrývala oblačnost. Meteorologové tento jev překřitili „oblačnostní jin-jang“. Později začalo oblačnosti ubývat i v na severu.
Noc na středu 25. listopadu bude mrazivá. Teploty klesnou na minus čtyři až minus devět stupňů Celsia, na horách v tisíci metrech bude kolem minus devíti stupňů. Na jihozápadě a jihu Česka bude přibývat oblačnosti a k ránu se mohou ojediněle tvořit mrznoucí mlhy.
Ve středu 25. listopadu bude přes den většinou polojasno. Odpoledne ale začne od jihu oblačnosti přibývat. Večer se na jihovýchodě země místy objeví sněžení, na jihu Moravy mohou napadnout až dva centimetry sněhu.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi minus jedním a plus třemi stupni, v tisíci metrech na horách bude kolem minus čtyř stupňů.
Ve čtvrtek napadne až 15 centimetrů sněhu
Výrazná změna přijde ve čtvrtek 26. listopadu. Od jihovýchodu začne přes Česko postupovat sněžení, které zasáhne celé území. V polohách pod 300 metrů mohou být zpočátku srážky i smíšené. Na jihovýchodě republiky bude sněžení přechodně vydatnější, místy tam může napadnout až 15 centimetrů nového sněhu.
Nejintenzivnější srážky meteorologové očekávají odpoledne. Večer začne sněžení od západu postupně slábnout, ve Slezsku až během noci na pátek.
ČHMÚ vydal na čtvrtek výstrahu pro celé Česko. Celkové množství sněhu v oblastech s výstrahou bude čtyři až deset centimetrů, na jihovýchodě ojediněle 10 až 15 centimetrů sněhu. Hlavně v odpoledních hodinách může být sněžení přechodně intenzivnější, s intenzitou kolem dvou centimetrů za hodinu.
Je pravděpodobné, že výstraha bude ve středu dále upravována.
Největší komplikace očekávají meteorologové v některých částech Vysočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje. Konkrétně jde o okolí Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Třebíče, dále o řadu míst na jižní Moravě včetně Brna, Břeclavi, Hodonína, Znojma nebo Mikulova a také o Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko.
Sněžení může výrazně omezit dohlednost a na silnicích se může rychle vytvořit souvislá vrstva sněhu. Protože teploty zůstanou pod bodem mrazu, sníh bude na povrchu převážně zůstávat a ujetá vrstva může přimrzat. Sněhová pokrývka se navíc může začít tvořit už ráno, tedy v době ranní dopravní špičky.
Meteorologové proto řidičům doporučují, aby měli na vozidle zimní pneumatiky. Opatrní by měli být zejména na jihovýchodě země, kde se očekává nejvydatnější sněžení.
V pátek 27. listopadu zůstane převážně zataženo. Místy, především na severu a severovýchodě, může ještě sněžit. Srážky však budou postupně slábnout a později začne ubývat také oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na minus jeden až plus tři stupně Celsia.
Přehled posledních předpovědí počasí s přehlednou grafikou najdete zde.
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