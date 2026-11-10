Dejte si pozor na ledovky, varují meteorologové. Mapa ukáže, kde se jim vyhnout

Českou republiku čekají chladné a vlhké dny, během nichž budou teploty dál klesat. Meteorologové varují především před ranní ledovkou, která může komplikovat dopravu zejména v západní části země. O víkendu se vyjasní, teploty ale klesnou pod bod mrazu a na horách může napadnout nový sníh.
V noci z úterý na středu bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) oblačno až zataženo. Zpočátku se zejména na západě a jihozápadě může oblačnost místy protrhávat. Během noci se ojediněle vytvoří mlhy, někde i mrznoucí. Teploty klesnou na jeden až minus tři stupně, na horách se budou pohybovat kolem minus tří stupňů.
ČHMÚ varuje, že v ranních hodinách se v jihozápadní polovině Čech, části Ústeckého kraje a na jihozápadě Moravy může při dešti na prochlazených površích komunikací tvořit ledovka, místy i silná. Během dopoledne by měla většinou odtávat.
Největší pravděpodobnost výskytu kluzkých, případně velmi kluzkých povrchů je podle meteorologů v Karlovarském kraji a jeho okolí. Vyplývá to z výstrahy ČHMÚ, více podrobností včetně aktualizovaných map najdete zde.
Ve středu 11. listopadu, na svatého Martina, se podle meteorologů sněhové nadílky v nížinách nedočkáme. Většinu dne bude zataženo až oblačno a od jihozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přeháňky.
Denní teploty se budou pohybovat mezi dvěma a sedmi stupni. Na jihozápadě a jihu Čech může být až kolem deseti stupňů, na Šumavě kolem sedmi a na ostatních horách přibližně jeden stupeň.
Ve čtvrtek 12. listopadu meteorologové očekávají převážně zataženou oblohu. Ráno se ojediněle objeví mlhy, na většině území se pak vyskytnou občasné deště nebo přeháňky. Sněžit by mohlo až později večer v Čechách, a to v polohách nad 900 metrů nad mořem.
Nejnižší noční teploty klesnou na sedm až dva stupně, přes den vystoupají na sedm až 12 stupňů. Na jihu mohou ojediněle dosáhnout až 14 stupňů.
V pátek 13. listopadu se začne výrazněji ochlazovat. Zpočátku bude převážně zataženo, na západě až oblačno. V noci a ráno se na většině území objeví déšť nebo přeháňky, na severozápadě jen ojediněle. Ve vyšších polohách nad 600 metrů může sněžit. Během dopoledne budou srážky od severozápadu postupně ustávat, s výjimkou hor. Večer začne místy ubývat také oblačnosti, až se obloha vyjasní.
Noční teploty se budou pohybovat mezi dvěma a šesti stupni, na západě Čech klesnou na tři až minus jeden stupeň. Denní maxima dosáhnou pouze tří až osmi stupňů. Ve vyšších polohách nad 600 metrů může napadnout až pět centimetrů nového sněhu.
V sobotu 14. listopadu se má postupně vyjasňovat. Na severu a severovýchodě zůstane zpočátku oblačno, na horách se ojediněle vyskytnou sněhové přeháňky.
Nejnižší noční teploty klesnou na dva až minus dva stupně, nejvyšší denní vystoupají na tři až osm stupňů.
V neděli 15. listopadu bude jasno až skoro jasno, ojediněle se může udržet nízká oblačnost. Ráno se budou tvořit mlhy, zejména v jihozápadní polovině Čech místy, jinde ojediněle. Některé z nich mohou být i mrznoucí.
Nejnižší noční teploty klesnou na jeden až minus tři stupně, v jihozápadní polovině Čech až na minus tři až minus sedm stupňů. Přes den se oteplí na čtyři až osm stupňů, při nízké oblačnosti zůstanou teploty kolem dvou stupňů.
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