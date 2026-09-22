Přeskočit na obsah
Benative
23. 9. Berta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Počasí

Meteorologové očekávají první přízemní mrazíky. Už o víkendu ale přijde babí léto

Domácí
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Středeční ráno bude na řadě míst dost chladné, v údolích při uklidnění větru výjimečně i s prvními přízemními mrazíky letošního podzimu. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladněji bude hlavně v Čechách, zejména na západě a jihozápadě, kde bude nejméně oblačnosti. Morava a Slezsko očekávají teploty většinou vyšší.

Teploměr zima
Ilustrační fotoFoto: Dagmar Honsová – Dagmar Honsová, Meteopress
Reklama

Ve středu se očekávají teploty v rozmezí od 5 °C do 9 °C. V údolích může teplota klesnout až ke dvěma stupňům nad nulou.

Od pondělí na naše území proudí chladný vzduch, ve kterém se vytvářejí četné přeháňky hlavně v severovýchodní polovině republiky.

Související

„Příliv chladného vzduchu od severozápadu až severu bude postupně slábnout a během týdne se bude pozvolna oteplovat. O víkendu se odpoledne na některých místech teplota dostane nad 20 °C a ustanou i přeháňky. Rána už budou ale chladná a při vyjasnění a uklidnění větru klesne teplota ke 2 °C a při zemi lokálně pod nulu,“ vyplývá z informací ČHMÚ na síti X.

O víkendu začne babí léto a potrvá podle ČHMÚ minimálně do poloviny příštího týdne, kdy se očekává vzestup teplot až k letním 25 °C. Babí léto je stabilní, teplé a slunečné podzimní počasí.

Reklama
Reklama

„Nejvyšší teploty bychom měli naměřit od pondělí do středy. I když zatím není zcela jisté, jak teplý vzduch se k nám nakonec dostane, s velkou pravděpodobností v těchto dnech naměříme v nižších polohách i teploty atakující nebo dokonce výjimečně i mírně překračující 25 °C,“ předpovídá ČHMÚ.

Meteorologové zároveň očekávají kromě slunečného počasí také typické podzimní mlhy. Ty se sice mohou vyskytnout v noci a ráno, ale budou se ještě rozpouštět a celý den se neudrží.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv

ŽIVĚ Napětí mezi Kyjevem a Budapeští. Maďarsko se nepřipojí ke Karpatské osmičce

Maďarsko se nepřipojilo k takzvané Karpatské osmičce, kterou inicioval Kyjev a která má posílit regionální spolupráci. Vyplývá to z vyjádření maďarského premiéra Pétera Magyara. Mezi Kyjevem a Budapeští v této souvislosti podle serveru Euronews znovu vzrostlo napětí. Magyar se v pondělí pozdě večer na sociálních sítích dostal do sporu s ukrajinským ministrem zahraničí Andrijem Sybihou.

Fbi,Agent,Wearing,Fbi,Uniform,,Part,Of
Fbi,Agent,Wearing,Fbi,Uniform,,Part,Of
Fbi,Agent,Wearing,Fbi,Uniform,,Part,Of

Zranitelná FBI. Skupina hackerů tvrdí, že ukradla údaje jejích zaměstnanců

Hackerská skupina ShinyHunters v úterý oznámila, že pronikla do systémů amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a ukradla údaje tisíců jeho zaměstnanců. Skupina na dark webu a v on-line konverzaci s agenturou Reuters napsala, že se na FBI zaměřila kvůli tomu, že úřad letos v květnu zveřejnil detailní popis jejích praktik a radil obětem jejího vydírání, aby nic neplatily.

hráči HC Sparta Praha, hokejisté, sportovci
hráči HC Sparta Praha, hokejisté, sportovci
hráči HC Sparta Praha, hokejisté, sportovci

Hokejová Sparta smutní, Boleslav u ní vydřela výhru po pěti letech, padly i Pardubice

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v dohrávce 3. kola extraligy na ledě Sparty 5:3 a v tabulce se posunuli na 5. místo před svého dnešního soupeře. Bruslaři zvítězili v O2 areně poprvé od března 2021 po sérii deseti porážek. Sparta tak nezvládla první domácí utkání v sezoně. Zápas sledovalo 12.445 diváků, což je nejvyšší návštěva v ročníku.

Reklama
Russia's parliamentary election held in Donetsk amid Russia-Ukraine conflict
Russia's parliamentary election held in Donetsk amid Russia-Ukraine conflict
Russia's parliamentary election held in Donetsk amid Russia-Ukraine conflict

Putinovci zřejmě nezískali ani 40 procent. Analytici ukázali skutečný výsledek voleb

Oficiální výsledky ruských parlamentních voleb přinesly rekordní volební účast i nejlepší výsledek Jednotného Ruska v historii. Nezávislé statistické analýzy však odhadují, že vládní strana dlouhodobě spojená s Vladimirem Putinem ve skutečnosti získala o více než třetinu hlasů méně, než uvádějí úřady. V podobné míře měl být nadhodnocen i počet Rusů, kteří k volbám skutečně přišli.

Reklama
Reklama
Reklama