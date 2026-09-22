Meteorologové očekávají první přízemní mrazíky. Už o víkendu ale přijde babí léto

Středeční ráno bude na řadě míst dost chladné, v údolích při uklidnění větru výjimečně i s prvními přízemními mrazíky letošního podzimu. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladněji bude hlavně v Čechách, zejména na západě a jihozápadě, kde bude nejméně oblačnosti. Morava a Slezsko očekávají teploty většinou vyšší.
Ve středu se očekávají teploty v rozmezí od 5 °C do 9 °C. V údolích může teplota klesnout až ke dvěma stupňům nad nulou.
Od pondělí na naše území proudí chladný vzduch, ve kterém se vytvářejí četné přeháňky hlavně v severovýchodní polovině republiky.
„Příliv chladného vzduchu od severozápadu až severu bude postupně slábnout a během týdne se bude pozvolna oteplovat. O víkendu se odpoledne na některých místech teplota dostane nad 20 °C a ustanou i přeháňky. Rána už budou ale chladná a při vyjasnění a uklidnění větru klesne teplota ke 2 °C a při zemi lokálně pod nulu,“ vyplývá z informací ČHMÚ na síti X.
O víkendu začne babí léto a potrvá podle ČHMÚ minimálně do poloviny příštího týdne, kdy se očekává vzestup teplot až k letním 25 °C. Babí léto je stabilní, teplé a slunečné podzimní počasí.
„Nejvyšší teploty bychom měli naměřit od pondělí do středy. I když zatím není zcela jisté, jak teplý vzduch se k nám nakonec dostane, s velkou pravděpodobností v těchto dnech naměříme v nižších polohách i teploty atakující nebo dokonce výjimečně i mírně překračující 25 °C,“ předpovídá ČHMÚ.
Meteorologové zároveň očekávají kromě slunečného počasí také typické podzimní mlhy. Ty se sice mohou vyskytnout v noci a ráno, ale budou se ještě rozpouštět a celý den se neudrží.
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