Sobota byla rekordně teplá, na Moravě naměřili přes dvacet stupňů. Počasí se ale pokazí

před 43 minutami

Po celém Česku padají kvůli nebývale teplé sobotě teplotní rekordy. Na Znojemsku se teplota vyšplhala přes 20 stupňů a padl tak téměř dvacetiletý rekord. Krásného počasí využili cyklisti a běžci, kterých se do ulic vydalo více, než bývá začátkem března obvyklé. Už v neděli by se však mělo kvůli studené frontě od jihozápadu ochladit.

Brno - Na jižní Moravě v sobotu padaly teplotní rekordy. V Dyjákovicích na Znojemsku se teplota vyšplhala přes 20 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu padl dosavadní rekord z roku 1998. Meteorologové v sobotu naměřili teplotní rekordy na šesti místech Jihomoravského kraje. Všude padala maxima skoro dvacet let stará, tedy z let 1998 a 1999.

V Brodě nad Dyjí v sobotu meteorologové naměřili 19,7 stupně, v Pohořelicích o tři desetiny méně. Více než 18 stupňů bylo v sobotu i na dvou stanicích v Brně a jedné v Lednici na Břeclavsku.

Jarní sobotu strávili i lidé v Brně. V ulicích bylo více cyklistů, než bývá začátkem března obvyklé. Stovky běžců v sobotu vyběhly na tratě tradičního závodu v Modřicích na Brněnsku. Řada z nich absolvovala desetikilometrovou trať jen v trenýrkách a krátkém tričku.

Mnoho lidí teplou sobotu strávili prací na chatách a zahrádkách. Pálili ale také trávu, což je zakázané. "Měli jsme několik výjezdů, většinou to bylo ale beze škody," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

V jižních Čechách padly v sobotu dva teplotní rekordy z roku 1998. V Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku naměřili meteorologové 16,6 stupně Celsia, v Lenoře na Prachaticku 15,4 stupně. Informoval o tom Jaroslav Hintermüller z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V příštích dnech se v kraji ochladí.

Nejtepleji, 17,8 stupně, bylo v sobotu na území jižních Čech ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, o rekord ale nešlo. V Černé v Pošumaví padl rekord z roku 1998, kdy tam meteorologové naměřili 15,8 stupně Celsia, v sobotu 16,6 stupně Celsia. V Lenoře byl do sobotního dne rekord 15 stupňů také z roku 1998, v sobotu bylo o čtyři desetiny stupně tepleji. "Jsou to teploty ze stanic, které mají řadu delší než dvacet let," řekl Hintermüller.

V dalších dnech se ochladí. Od jihozápadu se začíná zatahovat, přichází zvlněná studená fronta, která přejde přes Česko během druhé poloviny noci a v neděli dopoledne. "Za ní přijde brázda nižšího tlaku vzduchu a mnohem chladnější vzduch, takové pěkné počasí jako dnes už nebude," řekl Hintermüller.

autor: ČTK