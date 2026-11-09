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Počasí

Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.

Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.Foto: ČHMÚ
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V úterý 10. listopadu bude převážně zataženo, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy, zejména v Čechách. Zpočátku mohou být i mrznoucí. Na většině území meteorologové očekávají občasný déšť, v severozápadní polovině Čech se zpočátku mohou vyskytnout také mrznoucí srážky.

Na severu republiky bude ve výškách nad 900 metrů pršet se sněhem nebo sněžit. Během dne budou od západu srážky ustávat a odpoledne se zejména v Čechách může místy protrhat oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupají na čtyři až devět stupňů.

Ve středu 11. listopadu, na svatého Martina, se podle meteorologů sněhové nadílky v nížinách nedočkáme. Na většině území bude zataženo až oblačno a od jihozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přeháňky.

V noci a ráno se místy objeví mlhy, ojediněle i mrznoucí srážky. Ty mohou podle ČHMÚ vytvářet slabou ledovku. Noční teploty klesnou na dva až minus dva stupně, přes den se budou pohybovat mezi třemi a osmi stupni. Na jihozápadě a jihu Čech může být až kolem deseti stupňů.

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Déšť vydrží i v dalších dnech

Ve čtvrtek 12. listopadu meteorologové očekávají převážně zataženou oblohu a na většině území občasný déšť nebo přeháňky. Sněžit by mohlo až později večer na severozápadě republiky v polohách nad tisíc metrů.

Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty se mají pohybovat mezi osmi a třemi stupni, přes den vystoupají na šest až 11 stupňů. Na jihu Čech může být až kolem 12 stupňů.

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V pátek 13. listopadu se začne výrazněji ochlazovat. Zpočátku bude převážně zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přeháňky. Ve vyšších polohách nad 700 metrů už ale meteorologové očekávají sněžení. Během dopoledne budou od severozápadu srážky postupně ustávat a později začne ubývat také oblačnosti.

Noční teploty klesnou na tři až minus jeden stupeň, na jihu Moravy bude kolem čtyř stupňů. Přes den se maxima budou pohybovat pouze mezi dvěma a sedmi stupni. Na horách může napadnout až pět centimetrů nového sněhu.

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Víkend přinese slunce i mráz

O víkendu se do střední Evropy přesune tlaková výše. To přinese opět převážně slunečné a bezesrážkové počasí, i když hlavně v neděli se budou opět místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost.

Rána budou opět chladná, v sobotu kolem nuly, ale v neděli od -2 do -7 °C. Maximální teploty pak budou v rozpětí od 3 do 7 °C a při nízké oblačnosti nebo mlze kolem 1 °C.

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