Mapa ukazuje, kde udeří mrazy. A pozor si bude potřeba dát i na další jev

Víkend před státním svátkem 17. listopadu přinese Čechům slunečnou sobotu a mlhami zahalenou neděli. Na horách pak může místy napadnout sníh, o žádné závěje a bohatou nadílku ale nepůjde. Blížící se zimu však připomenou mrazivé noci a rána, kdy teplota může spadnout pod bod mrazu – v noci na neděli dokonce až k minus 7 stupňům Celsia.
Pátek ráno bude převážně zataženo až oblačno, i když v Čechách se místy může objevit polojasná až skoro jasná obloha. Během dne meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost. Na horách na severu a severozápadě Česka se lokálně mohou objevit sněhové přeháňky a napadnout by mohl až centimetr sněhu.
Nejnižší teploty v noci klesnou mezi 5 až 0 stupňů Celsia, na západě i severu Čech a také na horách dokonce pod bod mrazu k minus dvěma. Naopak nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí mezi třemi až osmi °C, v 1000 m na horách kolem nuly.
Vát bude mírný, na Moravě ale místy až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 m/s. Lokálně s nárazy ale může dosahovat rychlosti až 15 m/s (55 km/h). Večer se bude vítr měnit na západní a částečně zeslábne.
Sobota bude ve znamení jasné až polojasné oblohy, na severu a severovýchodě Česka se zpočátku může vyskytnout zvětšená oblačnost. Na horách na severu republiky se ojediněle vyskytnou slabé sněhové přeháňky. Ráno se také ojediněle mohou objevit mrznoucí mlhy.
Nejnižší noční teploty v sobotu klesnou k plus jednomu až minus třem, při slabším větru ojediněle až minus pět °C. Nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají v rozmezí tři až osm °C.
Vát má slabý, v noci místy mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.
Nedělní ráno bude mrazivé. V druhý víkendový den očekávají meteorologové jasno až polojasno. V noci, ráno a dopoledne místy zataženo nízkou oblačností.
Objevit se mohou i mlhy, které budou většinou mrznoucí. Ty se zejména na severozápadě Čech a Českomoravské vrchovině mohou udržet po většinu dne. Večer pak bude přibývat oblačnosti.
Nejnižší noční teploty budou v neděli plus jeden až minus tři stupně, při déletrvajícím vyjasnění a uklidnění větru zejména v jihozápadní polovině Čech ale rtuť teploměru může ukázat minus až minus sedm °C. Nejvyšší denní teploty čtyři až osm °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem dvou stupňů °C.
V neděli se také rozfouká východní polovina Česka místy s čerstvým jihovýchodním větrem o rychlosti 4 až 8 m/s. I s nárazy ale může být rychlost větru okolo 15 m/s (55 km/h).
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