Mapa ukazuje, kde o víkendu napadne sníh. Pro Čechy začíná platit další povinnost

Tolik důležité srážky přišly do suchem sužovaného Česka. O víkendu bude déšť pokračovat, ovšem na horách očekávají meteorologové sníh, a to hlavně v Krkonoších a Jeseníkách. Přelom října a listopadu také znamená, že opět začíná platit půlroční povinnost pro řidiče „přezout“ své vozy do zimních pneumatik.
Víkendová obloha podle Českého hydrometeorologického ústavu nabídne hodně oblačnosti.
„Od severovýchodu počítejme s občasným deštěm, zejména během sobotního večera a noci na neděli (…) Srážky budou četnější na horách na severu a severovýchodě. V polohách nad 1100 metrů, postupně nad 900 metrů a v neděli ráno přechodně i níže se vyskytne sněžení, v Krkonoších a Jeseníkách může být i trvalejší,“ uvedli meteorologové na Facebooku.
Pátek přinese převážně zataženou oblohu. Ráno budou zejména v Čechách mlhy, které se ale povětšinou během dne budou rozpouštět. Podle předpovědi meteorologů se během dne ojediněle vyskytne mrholení nebo slabý déšť, větší pravděpodobností na severu a severovýchodě země.
V noci se teploty budou pohybovat mezi plus třemi až minus dvěma stupni Celsia, v tisíci metrech na horách kolem jednoho stupně. Přes den se má rtuť teploměru pohybovat mezi 9 až 13 stupni Celsia, při déletrvající mlze nebo zatažené obloze budou o něco nižší.
Vát má slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 m/s, na Moravě a ve Slezsku místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Sobotu bude provázet většinou velká oblačnost s deštěm, na horách i se sněžením. Od severovýchodu Česka se místy vyskytne občasný déšť, nad 1100 metrů sněžení. Večer budou srážky přibývat a sněžení se vyskytne i v nižších polohách nad 900 metrů nad mořem. Ráno se místy vyskytnou mlhy.
Nejnižší noční teploty budou v rozmezí 6 až 2 stupně Celsia, na západě Čech klesnou k nule. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 7 až 12 stupňů. Vát bude většinou mírný vítr ze severu o rychlosti 2 až 6 m/s.
Meteorologové také očekávají srážky do 5 milimetrů, na horách na severu a severovýchodě republiky kolem 15 milimetrů. A na horách se očekává sněžení, kdy v Krkonoších a Jeseníkách může napadnout až sedm centimetrů.
Neděle bude ve znamení postupného ubývání srážek. Meteorologové předpokládají zataženo až oblačno. Na většině území bude občasný déšť, nad 900 metrů, v noci a ráno přechodně i níže, déšť se sněhem nebo sněžení. Ráno a večer se opět ojediněle vyskytnou mlhy.
Nejnižší noční teploty budou mezi 5 až 1 stupněm Celsia, přes den vystoupají až 10 stupňů. Vát bude mírný severní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.
Předpokládané množství srážek je do 5 milimetrů, na Šumavě až 10 milimetrů, nad 900 metrů může napadnout až pěticentimetrová vrstva nového sněhu.
Povinnost pro řidiče
Od neděle 1. listopadu až do 31. března také podle zákona začíná pro všechny řidiče platit povinnost mít na autech zimní pneumatiky. A to za předpokladu, že bude na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza. Anebo pokud lze tyto jevy vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.
Podle ministerstva dopravy není chybou, pokud řidiči přezují na zimní pneumatiky již tehdy, když se průměrné denní teploty pohybují okolo 7 stupňů a níž. „Při těchto hodnotách už fungují lépe zimní pneumatiky než letní,“ stojí na stránkách resortu dopravy.
Ministerstvo dále upozorňuje, že kromě plošné povinnosti týkající se zimních pneumatik musí řidiči také počítat i se značkou „Zimní výbava“. Tu mohou na své území umístit obce. Tam, kde je taková dopravní značka, musí mít vozidlo zimní pneumatiky za všech okolností.
Při nedodržení zákonné povinnosti hrozí od policie řidičům pokuta až dva tisíce korun na místě nebo až pět tisíc korun ve správním řízení. Body se ale řidičům nepřičtou, ovšem v krajním případě hrozí zákaz další jízdy.
Ve Španělsku začal třídenní státní smutek za oběti srážky vlaků, zemřelo 74 lidí
Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek za oběti středeční srážky dvou vysokorychlostních vlaků, při níž zemřelo 74 lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění. Bilance nemusí být konečná.
„Je to opravdu neobvyklé.“ Expert popsal, co ho zarazilo na srážce vlaků ve Španělsku
Španělsko se vzpamatovává z již druhé tragické srážky vysokorychlostních vlaků v letošním roce. Zatímco vyšetřovatelé pátrají po příčinách nehody, počet obětí překročil sedmdesát. Co všechno o nehodě zatím víme?
Soud v Polsku odsoudil biskupa za pozdní oznámení sexuálních zločinů dvou farářů
Soud ve městě Tarnów na jihovýchodě Polska shledal biskupa Andrzeje Ježe vinným z toho, že pozdě oznámil úřadům dva faráře, kteří se dopouštěli sexuálního zneužívání nezletilých. Šlo o první proces s tak vysokým představitelem katolické církve v zemi, informují polská média. Verdikt není pravomocný, biskup vinu odmítl.
Pavel a Magyar se shodli na nutnosti zastoupení Evropy při jednání o Ukrajině
Evropa musí mít při mírových jednáních o Ukrajině svého zástupce s jasným mandátem, shodli se ve čtvrtek prezident Petr Pavel a maďarský premiér Péter Magyar při setkání na Pražském hradě.
Evropská komise schválila poslední miliardy pro Česko v rámci Národního plánu obnovy
Evropská komise ve čtvrtek předběžně schválila dalších 23 miliard Kč pro Českou republiku na plnění Národního plánu obnovy (NPO). Jde o sedmou a závěrečnou platbu.