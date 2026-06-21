Léto se ohlásilo tropickým víkendem, teplotní rekordy padaly v Česku ve velkém

Počasí o tomto víkendu přineslo do Česka vysoké teploty, v sobotu na mnoha místech padly teplotní rekordy. Zároveň se po oba dny vyskytovaly silné bouřky, které byly někde doprovázené přívalovým deštěm a kroupy. Bouřky lámaly větve, komplikovaly dopravu na silnicích i na železnici.
V sobotu teploty na několika místech přesáhly 35 stupňů Celsia a teplotní rekordy padly na 59 stanicích ze 171, které měří aspoň 30 let. Horko bylo především na jižní Moravě a ve středních Čechách. Na jižní Moravě zaznamenali tři teplotní rekordy i dnes, v Lednici na Břeclavsku bylo 35,3 stupně Celsia.
Silné bouřky s kroupami Česko zasáhly především v sobotu, hasiči měly 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy.
V Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. V Červeném Kostelci na Náchodsku voda vyrazila kryty kanálů a zaplavila silnici, hasiči je vrátili zpět.
V západních, středních a jižních Čechách byly bouřky i dnes. Hasiči měli desítky výjezdů. Například na Příbramsku komplikovala provoz na dálnici D4 voda, která natekla z polí. Problémy byly i na železnici. Kvůli spadlému stromu byl přerušen provoz například na trati mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní a mezi Lochovicemi a Příbramí.
V Prostějově v neděli padl osm let starý rekord pro 21. června. Meteorologové ve městě naměřili 32,6 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2018 tam činilo 32,3 stupně Celsia. Rekord se po 26 letech přepisoval třeba i v Holešově.
Horké počasí má pokračovat i po neděli, meteorologové čekají jen velmi mírné ochlazení.
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