Ledoví muži jsou pryč. Denní teploty budou tento týden kolem 20 stupňů, občas zaprší

V Česku se tento týden bude oteplovat, denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů Celsia. Občas zaprší. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pondělí bude většinou polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky. Denní teploty budou mezi 16 a 21 stupni.
Podobné počasí s občasnými přeháňkami a ojedinělými bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. V úterý může napršet až 15 mm, tedy 15 litrů na metr čtvereční, v bouřkách až 25 mm. V dalších dnech pak ČHMÚ předpovídá nižší srážkové úhrny.
Postupně se bude oteplovat, denní maxima mohou o víkendu vystoupat až k 23 stupňům. Na jihu Moravy může být tepleji.
Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let, uvedla Amnesty International
Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, jež zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Oproti roku 2024, kdy bylo popraveno nejméně 1518 lidí, jde o nárůst o 78 procent. V pondělní zprávě to uvedla lidskoprávní organizace Amnesty International (AI).
Jde o čas. Lhůta klíčových testů podezření na rakovinu se razantně zkrátí, slibuje šéf VZP
Mají podezření na rakovinu a potřebují vyšetřit. Termín na magnetickou rezonanci ale dostanou až za několik měsíců. Jejich šance na přežití tím radikálně klesá. Řeč je o pacientech s nádory na slinivce či mozku. To by se mělo změnit. Šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov totiž plánuje, že čekací lhůty výrazně zkrátí. „Lidé s podezřením na rakovinu nebudou čekat déle než 72 hodin,“ řekl.
VIDEO: Při letecké show v USA se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly
Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se dnes ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místo dorazili záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
ŽIVĚ Ukrajinci udeřili v Moskevské oblasti. Zasáhli rafinerii a dvě přečerpávací stanice
Ukrajinská tajná služba SBU v neděli sdělila, že ukrajinská armáda v Moskevské oblasti zasáhla rafinerii a dvě ropné přečerpávací stanice. „Útoky na zařízení obranného průmyslu, vojenskou infrastrukturu a zařízení ropné logistiky snižují schopnost nepřítele pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tyto útoky ukazují, že ani silně chráněná Moskevská oblast není bezpečná,“ uvedla SBU na telegramu.
Strach z růstu sazeb zafungoval. Banky poskytly v dubnu o 90 % více hypoték než před rokem
Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun, což je o 11 procent více než před měsícem a o 90 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 44,2 miliardy Kč. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,52 procenta z březnových 4,43 procenta.