Kvůli vydatným dešťům hrozí zvedání hladiny řek. Za den naprší i 35 milimetrů

před 1 hodinou

Meteorologové kvůli silným dešťům varují před zvednutím hladiny řek. Povodňová bdělost platí od čtvrtku do soboty pro části Plzeňského a Olomouckého kraje a celý Moravskoslezský kraj. Deště a místy sníh očekávají meteorologové i na většině území Česka. Do pátečního rána spadne většinou pět až 15 milimetrů srážek. V Beskydech může úhrn srážek dosáhnout do sobotního rána až 35 milimetrů.

Praha - V části Česka hrozí v nejbližších dnech zvednutí hladiny řek po vydatných deštích až na druhý stupeň povodňové aktivity ze tří. Povodňová bdělost platí od čtvrtku do soboty pro části Plzeňského a Olomouckého kraje a celý Moravskoslezský kraj. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Silné deště očekávají meteorologové v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

Výstraha ČHMÚ před vydatnými dešti platí od čtvrtečních 18:00 do sobotní půlnoci pro Jesenicko a Šumpersko v Olomouckém kraji a celý Moravskoslezský kraj. Povodňovou bdělost ústav vyhlásil od čtvrtečních 12:00 do sobotního poledne pro okresy Plzeň-jih, Plzeň-město a Rokycany v Plzeňském kraji a rovněž Jesenicko a Šumpersko v Olomouckém kraji a celý Moravskoslezský kraj.

Deště a místy i sníh očekávají meteorologové na většině území Česka. Do pátečního rána spadne většinou pět až 15 milimetrů srážek, tedy pět až 15 litrů na metr čtvereční. Na Českomoravské vrchovině to ale bude až 20 milimetrů srážek, na Šumavě a v Jesenících až 25 milimetrů, a v Beskydech dokonce až 40 milimetrů. Větší srážky se budou objevovat i v pátek, v Beskydech dosáhnou do sobotního rána až 35 milimetrů.

Už v posledních dnech déšť a sníh zvedly hladiny řek, třeba na Opavě hladina dosáhla podle ČHMÚ i druhého stupně povodňové aktivity. Ve čtvrtek před 13:00 byl ale podle webu ústavu stav všech měřených toků normální.

Také budou podle meteorologů kulminovat a postupně klesat toky odvodňující Jeseníky a v pátek opět hladiny stoupnou, možná i na první povodňový stupeň. Toky odvodňující Beskydy budou stoupat, v povodí Odry, Ostravice a Olše ojediněle až na druhý stupeň. Vzestupy beskydských toků budou pokračovat i v pátek.

Hladiny ostatních řek budou kolísat nebo mírně stoupat podle aktuální míry srážek. Na západě Čech nelze podle ČHMÚ vyloučit nárůst hladiny toků v povodí Úslavy a Radbuzy na první stupeň povodňové aktivity.

