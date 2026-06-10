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Zahraničí

Globální teploty stále rostou, letošní květen byl druhý nejteplejší v historii

ČTK

Květen 2026 byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot, a také Evropa, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Informovala o ve středu tom meteorologická služba Evropské unie Copernicus.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / Shutterstock
Evropa zažila v květnu prudký obrat počasí - od chladnějších podmínek na začátku měsíce k jedné z nejčasnějších a zároveň nejsilnějších vln veder v západní části kontinentu. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Podle programu Copernicus, který spravuje Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí, byla globální průměrná teplota v porovnání s předindustriálním obdobím vyšší o 1,42 stupně Celsia.

Na celkovém nárůstu teploty se podílely pevniny i oceány, přičemž teplota mořské hladiny v tropickém Pacifiku dosahovala mimořádně vysokých hodnot v souvislosti s příchodem jevu El Niňo.

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Evropa zažila v květnu prudký obrat počasí - od chladnějších podmínek na začátku měsíce k jedné z nejčasnějších a zároveň nejsilnějších vln veder v západní části kontinentu.

Teplotní rekordy padaly zejména ve Francii, Velké Británii, Irsku a Portugalsku. V některých oblastech pocitové teploty dosahovaly 35 až 40 stupňů, což znamenalo vysokou zátěž pro obyvatele i přírodu.

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Podle vědců byl vývoj v Evropě v souladu s dlouhodobým trendem, který ukazuje na častější, intenzivnější a časnější vlny veder v důsledku klimatické změny. Kromě teplotních extrémů se na kontinentu výrazně střídaly i suché a vlhké podmínky – zatímco část jižní a střední Evropy trpěla suchem, jinde, například v Turecku či části Balkánu, byly silné srážky a lokální povodně.

Odborníci zároveň upozorňují, že teplé oceány i rychlé změny počasí mohou zvyšovat riziko dalších extrémních jevů v nadcházejících měsících.

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