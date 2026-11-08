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Počasí

Konec sucha. Meteorologové prozradili, kdy konečně zaprší

Redakce
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Meteorologové předpovídají na začátek týdne typicky podzimní počasí. Čekají nás mlhy, oblačno, místy i zataženo, na západě Čech také slabý déšť. Typicky podzimnímu počasí se nevyhneme ani ve zbytku týdne, na horách bude i sněžit.

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V průběhu pondělí má být postupně místy polojasno až jasno.Foto: iStock
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„Převážně velká oblačnost a postupně místy mlhy.“ Tak zní ve zkratce nedělní předpověď počasí Českého hydrometeorologického ústavu na začátek příštího týdne. Na většině míst musí lidé počítat se zataženou oblohou, na západě Čech bude zpočátku ojediněle slabý déšť nebo mrholení.

„Jen ojediněle polojasno až jasno. Místy, zejména v jihozápadní polovině území, se vytvoří mlhy, většinou mrznoucí,“ dodávají meteorologové s tím, že nejnižší noční teploty budou mezi +1 a -3 °C, při zmenšené oblačnosti v údolích až -5 °C. A v 1000 m na horách kolem -3 °C, v kotlinách při vyjasnění chladněji.

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V pondělí má být vítr spíš slabý, případně vůbec žádný. Totéž platí o srážkách. V průběhu pondělí bude postupně místy polojasno až jasno. „Nízká oblačnost bude přetrvávat zejména na západě Čech a Českomoravské vrchovině. Později večer se opět začnou vytvářet mlhy,“ uvádí aktuální předpověď počasí.

Přes den se pak nejvyšší teploty dostanou na 6 až 10 °C, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze budou kolem 4 °C, v 1000 m na horách kolem 2 °C, na Šumavě až 6 °C. S deštěm to bude přes den ještě slabší než v noci – patrně nezaprší vůbec nikde.

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V úterý nás čeká velká oblačnost, na většině území přechodně se srážkami. Bude zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle zmenšená oblačnost.

V noci, ráno a opět večer se místy, hlavně v západní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině vyskytnou mlhy, výjimečně i mrznoucí. Od západu se přechodně na většině území vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, na západě a severozápadě Čech čekáme srážky jen ojediněle.

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Na horách na severu ve výškách nad 900 metrů nad mořem lze očekávat srážky smíšené nebo sněhové. Odpoledne a večer se místy, hlavně v Čechách, oblačnost přechodně zmenší. Nejnižší noční teploty budou v úterý +3 až -1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti až -3 °C, k ránu slabé oteplení. Nejvyšší denní teploty 3 až 8 °C.

Ve středu meteorologové očekávají hodně oblačnosti, na většině území také zaprší. „Předpokládáme zataženo až oblačno, zpočátku místy i zmenšená oblačnost. V noci a ráno se místy vyskytnou mlhy, ojediněle i mrznoucí. Od západu se postupně na většině území vyskytne občasný déšť nebo přeháňky,“ dodávají.

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Nejnižší noční teploty budou +3 až -1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti až -4 °C. Denní teploty budou 2 až 7 °C, na jihozápadě a jihu Čech až 10 °C.

I ve čtvrtek nás čeká typicky podzimní počasí, i nadále bude hodně oblačnosti, místy i déšť. „Očekáváme oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky,“ uvádí meteorologové.

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V pátek, na konci pracovního týdne bude zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, na východě a jihovýchodě experti čekají možnost vydatných srážek. Od severozápadu postupně nad 800 m i srážky sněhové.

Během dne pak budou od severozápadu na většině území srážky ustávat a později ubyde i oblačnosti. „Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, na východě a jihovýchodě kolem 7 °C. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C, na jihovýchodě kolem 9 °C.

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