Konec ledna přinese oteplení, v únoru se ochladí a sníh napadne i v nížinách

V únoru se zřejmě ochladí a bude sněžit i v nižších polohách. Na konci ledna v příštím týdnu ale může rtuť ještě přes den vystoupat až na sedm stupňů nad nulou. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který v pátek zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z krátkodobé předpovědi ústavu.

Ve druhé polovině příštího týdne se mohou objevit teploty tři až sedm stupňů Celsia nad nulou. Objem srážek bude koncem ledna také nadprůměrný, v nižších polohách bude spíše pršet. "Období na přelomu ledna a února by mělo být o něco teplejší, než je obvyklé. Další dva týdny do konce předpovědního období - od 8. do 21. února - by měly být chladnější, ovšem stále kolem dlouhodobých hodnot," oznámili pracovníci ČHMÚ.

Kvůli vyšším teplotám v příštím týdnu čekají meteorologové sníh nejprve hlavně na horách, kde ho bude rychle přibývat. Jinde se sníh udrží jen přechodně. Díky postupnému ochlazování by se ale v týdnech mezi 8. a 21. únorem mohl sníh objevit i v nižších polohách.