Jednou déšť, podruhé slunce. Počasí bude tento týden poněkud bujnější

Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém pondělí se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Pondělí bude deštivý, pršet bude na většině území, ojediněle se vyskytnou bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. Denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. V bouřkách může spadnout kolem 25 litrů vody na metr čtvereční.
Úterý přinese slunečné počasí, během dne bude od západu opět přibývat oblačnosti a večer může na západě země pršet. Teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů.
Ve středu bude převládat oblačné počasí s deštěm, místy meteorologové očekávají bouřky. Na Moravě a ve Slezsku může napršet až 25 milimetrů. Denní teploty budou mezi 17 a 22 stupni.
Čtvrtek bude podle ČHMÚ zase převážně slunečný s letními teplotami, které mohou vystoupat až k 27 stupňům.
Přeháňky a ojedinělé bouřky meteorologové očekávají i na konci týdne, denní teploty budou nad 20 stupni.
