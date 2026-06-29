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Domácí

Jak se vám spalo? V pražském Klementinu teplota v noci neklesla pod 27°C

ČTK

Noc na pondělí byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na téměř polovině měřicích míst byla noc tropická, během níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia.

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„Pravděpodobně za sebou máme nejteplejší noc této vlny veder,“ napsal ČHMÚ.Foto: HN - Lukáš Bíba
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„Pravděpodobně za sebou máme nejteplejší noc této vlny veder,“ napsal ČHMÚ. Teplotní rekordy a tropické teploty nad 30 stupni Celsia zaznamenává Česko od středy v minulém týdnu. O víkendu meteorologové někde naměřili i víc než 40 stupňů a v sobotu a pak i v neděli se zapsal nový absolutní český teplotní rekord, který je 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku.

Tropická byla noc na pondělí na 48 procentech měřicích míst, teplota pod 20 stupňů Celsia neklesla na 129 z 269 meteorologických stanic. Noc na neděli byla tropická na 40 procentech a noc na sobotu na pětině měřicích stanic.

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Kolem 05:00 se v pondělí teploty podle ČHMÚ pohybovaly nejčastěji mezi 24 až 19 stupni Celsia, ojediněle bylo i kolem 17 stupňů. „Našla se i místa, kde vůbec neklesly pod 25 stupňů Celsia (například v centru Prahy),“ uvedl. V pražském Klementinu teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia, méně než 26 stupňů teploměr neukázal v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku a v Praze na Karlově. Pod 25,5 stupně teplota nešla na dalších dvou místech v Praze - na Floře a ve Kbelích.

Více ochladit se lidé v noci mohli v horských oblastech, vyplývá z mapky, kterou ČHMÚ zveřejnil na facebooku. „Nejnižší teplota byla změřena na šumavské Kvildě-Perle (osm stupňů Celsia), v rámci stanic do nadmořské výšky 600 metrů bylo nejchladněji v Teplicích nad Metují, Zdoňově (14,8 stupně Celsia),“ uvedl.

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Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. Pondělí ale ještě bude horké. Maximální teploty meteorologové očekávají na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů Celsia, jinde v Čechách většinou od 31 do 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne už se mají teplotní maxima pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.

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