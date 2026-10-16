Přeskočit na obsah
Benative
16. 10. Havel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Počasí

Jak bude o volebním víkendu? Překvapí mrazivá rána, v části Česka může zapršet

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Zatímco pátek přinesl teplé a sluneční počasí, v sobotu přijde změna. Ráno bude chladné, jenom kousíček nad nulou, v části České republiky může i zapršet, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přeháňky mohou vykouknout také v neděli. Po víkendu ale bude počasí výrazně příjemnější.

V západní polovině Čech se přes den může místy vyskytnout občasný déšť.
V západní polovině Čech se přes den může místy vyskytnout občasný déšť.Foto: Český hydrometeorologický ústav
Reklama

„Naše území je pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu. Tam, kde po celý den bude svítit sluníčko, teploty mohou dosáhnout až 19 °C, naopak při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti – zejména na severozápadě Čech – bude jen kolem 12 °C,“ uvedlo k pátečnímu počasí ČHMÚ.

Pátek byl povětšinou slunečný a teplý, v sobotu se to ovšem změní.
Pátek byl povětšinou slunečný a teplý, v sobotu se to ovšem změní.Foto: Český hydrometeorologický ústav

Se začátkem víkendu ale přijde změna. Češi se budou probouzet do nízkých teplot. „V sobotu bude ovlivňovat počasí u nás studená fronta, která se nad námi bude rozpadat. Zejména na východě území bude docela chladné, s teplotami jen kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 18 °C,“ uvedli meteorologové.

V západní polovině Čech se přes den může místy vyskytnout občasný déšť.
V západní polovině Čech se přes den může místy vyskytnout občasný déšť.Foto: Český hydrometeorologický ústav

Ve vzduchu číhají přeháňky

Stejně tak je potřeba počítat s mnohem větší oblačností než v pátek, na většině území ČR bude zataženo. Hlavně v západní polovině Čech se pak může místy vyskytnout občasný déšť, nejspíše ve večerních hodinách.

Během neděle se postupně vyjasní – ráno už nebude tak studené a přes den na některých místech teploměry ukážou 15 °C. „Hlavně v Čechách čekáme ojediněle slabý déšť,“ zaznělo v předpovědi.

Reklama
Reklama
Související

A jak bude příští týden? „Rozšíří se k nám okraj mohutné tlakové výše nad Skandinávií. Přinese opět slunečné počasí s ranními a dopoledními mlhami a s minimálními teplotami, které na některých místech budou klesat až k nule,“ odhadlo ČHMÚ.

Odpolední teploty při slunečním počasí by měly být nicméně stále příjemné, a to konkrétně mezi 12 a 18 °C.

Začátkem příštího týdne se k nám rozšíří okraj mohutné tlakové výše nad Skandinávií.
Začátkem příštího týdne se k nám rozšíří okraj mohutné tlakové výše nad Skandinávií.Foto: Český hydrometeorologický ústav

Mohlo vám uniknout: Tady končí sranda! Petr Fiala se probouzí a hněvá.

Tady končí sranda! - 14. 10. 2026 | Video: Pavel Štrunc, Matyáš Zrno, Viet Tran
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

ŽIVĚ Začalo druhé kolo senátních voleb. První politici už odvolili

V Česku začalo v pátek odpoledne druhé kolo letošní obměny třetiny Senátu, v němž bude zvoleno zbývajících 22 senátorů či senátorek z dvojnásobného počtu finalistů. Pět senátorů bylo nově či opětovně vybráno před týdnem v prvním kole. Volit prvních hodinách hlasování přišlo méně než deset procent voličů, podobně jako v předchozích letech.

Ukrajina
Ukrajina
Ukrajina

ŽIVĚ Klíčový systém v navádění dronů omezil Kyjevu Bílý dům. Má v tom prsty Trump?

Spojené státy omezily v minulých dnech Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to v pátek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému využívaného například k navádění dronů, ve čtvrtek se však už podle nich jeho činnost zlepšila.

Turkmenistan Summit
Turkmenistan Summit
Turkmenistan Summit

Testuje Putin NATO? Podivné drony cílí na lodě, v alianci to vyvolává obavy

Rumunští záchranáři v pátek obnovili pátrání po sedmi pohřešovaných námořnících z tankeru Wine Trader, který ve čtvrtek zasáhl dron u pobřeží Rumunska. Útoky na dvě obchodní lodě během zhruba 12 hodin zvyšují obavy, že se válka Ruska proti Ukrajině stále více přelévá i do námořních tras poblíž východního křídla NATO. Není přitom jasné, zda nejde o záměrné testování reakce aliance.

Reklama
Archivní foto z pátrání po uneseném chlapci. Hasiči použili i drony.
Archivní foto z pátrání po uneseném chlapci. Hasiči použili i drony.
Archivní foto z pátrání po uneseném chlapci. Hasiči použili i drony.

Únos chlapce, který otřásl Českem. Obžalovanému hrozí až 30 let vězení

Státní zástupce podal obžalobu na muže, který loni v prosinci v Halenkovicích na Zlínsku unesl a věznil dvanáctiletého chlapce. Za pokus o vraždu, zbavení osobní svobody a znásilnění ve stadiu přípravy hrozí muži narozenému v roce 2000 odnětí svobody od 15 do 20 let nebo trest výjimečný od 20 do 30 let.

Reklama
Reklama
Reklama