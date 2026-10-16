Jak bude o volebním víkendu? Překvapí mrazivá rána, v části Česka může zapršet

Zatímco pátek přinesl teplé a sluneční počasí, v sobotu přijde změna. Ráno bude chladné, jenom kousíček nad nulou, v části České republiky může i zapršet, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Přeháňky mohou vykouknout také v neděli. Po víkendu ale bude počasí výrazně příjemnější.
„Naše území je pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu. Tam, kde po celý den bude svítit sluníčko, teploty mohou dosáhnout až 19 °C, naopak při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti – zejména na severozápadě Čech – bude jen kolem 12 °C,“ uvedlo k pátečnímu počasí ČHMÚ.
Se začátkem víkendu ale přijde změna. Češi se budou probouzet do nízkých teplot. „V sobotu bude ovlivňovat počasí u nás studená fronta, která se nad námi bude rozpadat. Zejména na východě území bude docela chladné, s teplotami jen kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 13 až 18 °C,“ uvedli meteorologové.
Ve vzduchu číhají přeháňky
Stejně tak je potřeba počítat s mnohem větší oblačností než v pátek, na většině území ČR bude zataženo. Hlavně v západní polovině Čech se pak může místy vyskytnout občasný déšť, nejspíše ve večerních hodinách.
Během neděle se postupně vyjasní – ráno už nebude tak studené a přes den na některých místech teploměry ukážou 15 °C. „Hlavně v Čechách čekáme ojediněle slabý déšť,“ zaznělo v předpovědi.
A jak bude příští týden? „Rozšíří se k nám okraj mohutné tlakové výše nad Skandinávií. Přinese opět slunečné počasí s ranními a dopoledními mlhami a s minimálními teplotami, které na některých místech budou klesat až k nule,“ odhadlo ČHMÚ.
Odpolední teploty při slunečním počasí by měly být nicméně stále příjemné, a to konkrétně mezi 12 a 18 °C.
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