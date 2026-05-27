Horko pokračuje, teplotní rekordy ve středu padly na necelé pětině stanic

V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Ve středu je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko teploty stoupaly zejména na jihu ČR. Nejtepleji bylo v jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
„Dnes přešla od severu přes naše území studená fronta, na které se na severovýchodě a východě území vyskytly i bouřky, ojediněle s kroupami až 2 cm a s úhrny srážek do 20 mm. Na většině území se studená fronta projevila jen zesílením větru,“ uvedli meteorologové.
Před frontou teploty zejména v jižních částech území vystoupily i na tropickou třicítku. Kromě Strážnice ji zaznamenal například Staňkov na Domažlicku, Lednice a Brod nad Dyjí na Břeclavsku, České Budějovice, Brno-Žabovřesky či Plzeň-Bolevec.
Ve čtvrtek bude trochu chladněji s odpoledními teplotami až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Bude slunečno. Na víkend se pak znovu oteplí.
Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, plánuje vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa posílat do Keni místo toho, aby je evakuovala do Spojených států k pozorování a léčbě ve specializovaných zařízeních.
Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
Bláznivý zápas s ještě bláznivějším zakončením viděli fanoušci na pařížském kurtu číslo 6. Jakub Menšík a Mariano Navone sehráli v extrémním počasí drama, jaké se jen tak nevidí. Český tenista nakonec pětisetovou bitvu vydřel a postupem do 3. kola vylepšil své maximum na grandslamovém Roland Garros. Na konci zápasu přitom sotva chodil a po mečbolu museli do akce zdravotníci.
Novou členkou Rady Českého rozhlasu zvolil Senát na čtvrtý pokus mediální analytičku Jitku Adamčíkovou. Ve finále druhých tajných voleb ve středu porazila bývalého místopředsedu rady Marka Pokorného, jehož místo obsadí, i někdejšího ředitele Radiožurnálu Miroslava Konvalinu. Sněmovna ve středu do rozhlasové rady zvolila publicistu a vysokoškolského pedagoga Petra Žantovského.
Jakub Menšík postoupil poprvé do 3. kola Roland Garros. Mariana Navoneho z Argentiny porazil 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6. Proměnil sedmý mečbol. Naopak Marie Bouzková postoupila do 3. kola turnaje už potřetí, Britku Francescu Jonesovou dnes porazila 6:0, 7:6 a může příště hrát s Ruskou Mirrou Andrejevovou. Neuspěla naopak Sára Bejlek, která podlehla světové trojce Polce Ize Šwiatekové 2:6, 3:6.