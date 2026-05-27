Přeskočit na obsah
Benative
27. 5. Valdemar
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Horko pokračuje, teplotní rekordy ve středu padly na necelé pětině stanic

ČTK

V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Ve středu je zaznamenalo 31 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Vysoko teploty stoupaly zejména na jihu ČR. Nejtepleji bylo v jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupně Celsia. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Zahraničí / Ilustrační snímek / Léto / Horko / Vedro / Počasí / Osvěžení / Teplota / iStock
Ve čtvrtek bude trochu chladněji s odpoledními teplotami až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. (Ilustrační foto)Foto: iStock
Reklama

„Dnes přešla od severu přes naše území studená fronta, na které se na severovýchodě a východě území vyskytly i bouřky, ojediněle s kroupami až 2 cm a s úhrny srážek do 20 mm. Na většině území se studená fronta projevila jen zesílením větru,“ uvedli meteorologové.

Před frontou teploty zejména v jižních částech území vystoupily i na tropickou třicítku. Kromě Strážnice ji zaznamenal například Staňkov na Domažlicku, Lednice a Brod nad Dyjí na Břeclavsku, České Budějovice, Brno-Žabovřesky či Plzeň-Bolevec.

Související

Ve čtvrtek bude trochu chladněji s odpoledními teplotami až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Bude slunečno. Na víkend se pak znovu oteplí.

Mohlo by vás také zajímat: Ve vlaku z Paříže do Nice začali cestující během cesty lapat po dechu.

Ve vlaku z Paříže do Nice začali cestující během cesty lapat po dechu. Stovky lidí vystoupily ven a téměř čtyři hodiny čekaly u kolejí na slunci na záchranáře. | Video: X/Le20h-France Télévisions
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden

Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.

French Open
French Open
French Open

„Šílené scény.“ Menšík se po brutální bitvě nezvedal ze země, na pomoc čekal dlouho

Bláznivý zápas s ještě bláznivějším zakončením viděli fanoušci na pařížském kurtu číslo 6. Jakub Menšík a Mariano Navone sehráli v extrémním počasí drama, jaké se jen tak nevidí. Český tenista nakonec pětisetovou bitvu vydřel a postupem do 3. kola vylepšil své maximum na grandslamovém Roland Garros. Na konci zápasu přitom sotva chodil a po mečbolu museli do akce zdravotníci.

Adamčíková, již do rady nominoval Syndikát novinářů, založila svůj spolek v roce 2023. Věnuje se podpoře a vzdělávání novinářek, posilování zastoupení žen na vedoucích pozicích a zlepšování pracovních podmínek v českých redakcích. (Jitka Adamčíková)
Adamčíková, již do rady nominoval Syndikát novinářů, založila svůj spolek v roce 2023. Věnuje se podpoře a vzdělávání novinářek, posilování zastoupení žen na vedoucích pozicích a zlepšování pracovních podmínek v českých redakcích. (Jitka Adamčíková)
Adamčíková, již do rady nominoval Syndikát novinářů, založila svůj spolek v roce 2023. Věnuje se podpoře a vzdělávání novinářek, posilování zastoupení žen na vedoucích pozicích a zlepšování pracovních podmínek v českých redakcích. (Jitka Adamčíková)

Novými členy Rady Českého rozhlasu budou Adamíčková a Žantovský

Novou členkou Rady Českého rozhlasu zvolil Senát na čtvrtý pokus mediální analytičku Jitku Adamčíkovou. Ve finále druhých tajných voleb ve středu porazila bývalého místopředsedu rady Marka Pokorného, jehož místo obsadí, i někdejšího ředitele Radiožurnálu Miroslava Konvalinu. Sněmovna ve středu do rozhlasové rady zvolila publicistu a vysokoškolského pedagoga Petra Žantovského.

Reklama
French Open Tennis
French Open Tennis
French Open Tennis

Menšík zvládl divočinu. K postupu do 3. kola využil až sedmý mečbol

Jakub Menšík postoupil poprvé do 3. kola Roland Garros. Mariana Navoneho z Argentiny porazil 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6. Proměnil sedmý mečbol. Naopak Marie Bouzková postoupila do 3. kola turnaje už potřetí, Britku Francescu Jonesovou dnes porazila 6:0, 7:6 a může příště hrát s Ruskou Mirrou Andrejevovou. Neuspěla naopak Sára Bejlek, která podlehla světové trojce Polce Ize Šwiatekové 2:6, 3:6.

Reklama
Reklama
Reklama