Extrémní vedra přes 40°C se budou vracet. Musíme se lépe připravit, experti radí jak

Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mimořádně rychlá a lidé se na ni musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro ČR o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. ČHMÚ to v neděli večer uvedl na síti X.
V Doksanech na Litoměřicku dva dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Ode dneška činí 41,9 stupně.
Meteorologové zdůvodnili, proč byl končící víkend v Česku teplotně extrémní. „Dle sondážního měření bylo odpoledne ve výšce kolem 1500 m n. m. nad Prahou neuvěřitelných 24,4 stupně Celsia. Nikdy dříve se takto teplá vzduchová hmota v historii sondážních měření nad ČR nevyskytovala. Asi nejvýraznějším dokladem je ale fakt, o kolik byl absolutní teplotní rekord překonán,“ uvedl ČHMÚ.
Připomněl, že ještě v pátek činilo absolutní maximum pro ČR 40,4 stupně a bylo z roku 2012. „Právě překonání rekordu o 1,5 stupně Celsia je naprosto bezprecedentní,“ uvedl ČHMÚ. Navíc na dalších třech stanicích ústav naměřil vyšší teplotu, než kolik činil rekord z roku 2012.
„Naprosto mimořádné byly i teploty v noci a to ta nejteplejší je teprve před námi. Mimořádná je i délka veder,“ doplnil ČHMÚ.
Podle meteorologů je současná klimatická změna mimořádně rychlá, což ji odlišuje od přirozených změn klimatu v minulosti. „Ať chceme nebo ne, musíme se adaptovat. Čím dříve, tím lépe. Během dalších let a dekád budou takovéto extrémy čím dál častější,“ uvedl ČHMÚ. Podle ČHMÚ je dobrou zprávou, že v některých městech už se adaptační opatření dělají. Jde třeba o výsadbu stromů a hlavně druhů, které zvládnou vyšší teploty a delší sucha. Zeleň má ve městech zásadní vliv, stejně jako třeba barvy fasád domů.
V pondělí by se extrémní teploty mohly vyskytovat ještě v nejnižších polohách Moravy a Slezska, meteorologové tam očekávají teploty až kolem 40 stupňů.
Mohlo by vás také zajímat: Klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz o tom, jak lidé v průběhu let vnímají vedro.
Česko má v Japonsku ostudu. Náš pavilon z Expa chátrá, vláda si s ním neví rady
Český pavilon z loňské výstavy Expo v Japonsku se z výkladní skříně české architektury mění v noční můru. Podle informací Aktuálně.cz je jedním z posledních dvou pavilonů, které v areálu ještě stojí. Zatímco ostatní státy už po sobě „uklidily“, česká stavba dál trčí v Ósace a přidělává vrásky japonským organizátorům. A stát mezitím řeší, kdo za ni zaplatí.
ŽIVĚ Rusko očekává příjezd amerických vyjednavačů, až USA vyřeší otázku Íránu, uvedl Putin
Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, jakmile Washington nebude tolik zaneprázdněn Íránem. Putin to řekl v nedělním rozhovoru, který v noci na dnešek citovaly ruské tiskové agentury.
Česko zasáhnou bouřky, někde i s kroupami. Po pekelně horkém víkendu se ochladí
Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Informoval o tom v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V pondělí ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot a hrozí silné bouřky s kroupami a větrem.
„Jediná výhoda je rychlá smrt.“ Ukrajinci začali proti Rusům používat jejich obávanou zbraň
Tři a půl roku terorizují Rusové ukrajinské vojáky strašlivou zbraní, proti níž není obrany – klouzavou bombou (KAB). Podle výpovědí obránců má ničivé důsledky a stojí za celou řadou ruských úspěchů na frontě. Nyní se karta obrací. Ukrajinské stíhačky MiG-29 poprvé zaútočily na ruské pozice pomocí naváděných klouzavých pum ukrajinské výroby.
Zemětřesení už ničí Venezuelu i ekonomicky, největší rafinerie přerušila provoz
Kvůli výpadku elektřiny následkem dvojice silných zemětřesení ve Venezuele musela být v neděli odstavena největší rafinerie v zemi, informovala v noci na pondělí SELČ agentura Reuters s odvoláním na zaměstnance podniku a místní obyvatele. Rafinerie Amuay, která dokáže zpracovat až 645 tisíc barelů ropy denně, je druhým takovým zařízením, které se od středeční přírodní katastrofy ocitlo bez proudu.