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Domácí

Extrémní vedra přes 40°C se budou vracet. Musíme se lépe připravit, experti radí jak

ČTK

Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) mimořádně rychlá a lidé se na ni musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro ČR o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. ČHMÚ to v neděli večer uvedl na síti X.

žena, mlžítko, ochlazení, osvěžení
Žena se osvěžuje v horkém počasí u mlžítka na pražském Staroměstském náměstí.Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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V Doksanech na Litoměřicku dva dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Ode dneška činí 41,9 stupně.

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Meteorologové zdůvodnili, proč byl končící víkend v Česku teplotně extrémní. „Dle sondážního měření bylo odpoledne ve výšce kolem 1500 m n. m. nad Prahou neuvěřitelných 24,4 stupně Celsia. Nikdy dříve se takto teplá vzduchová hmota v historii sondážních měření nad ČR nevyskytovala. Asi nejvýraznějším dokladem je ale fakt, o kolik byl absolutní teplotní rekord překonán,“ uvedl ČHMÚ.

Připomněl, že ještě v pátek činilo absolutní maximum pro ČR 40,4 stupně a bylo z roku 2012. „Právě překonání rekordu o 1,5 stupně Celsia je naprosto bezprecedentní,“ uvedl ČHMÚ. Navíc na dalších třech stanicích ústav naměřil vyšší teplotu, než kolik činil rekord z roku 2012.

„Naprosto mimořádné byly i teploty v noci a to ta nejteplejší je teprve před námi. Mimořádná je i délka veder,“ doplnil ČHMÚ.

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Podle meteorologů je současná klimatická změna mimořádně rychlá, což ji odlišuje od přirozených změn klimatu v minulosti. „Ať chceme nebo ne, musíme se adaptovat. Čím dříve, tím lépe. Během dalších let a dekád budou takovéto extrémy čím dál častější,“ uvedl ČHMÚ. Podle ČHMÚ je dobrou zprávou, že v některých městech už se adaptační opatření dělají. Jde třeba o výsadbu stromů a hlavně druhů, které zvládnou vyšší teploty a delší sucha. Zeleň má ve městech zásadní vliv, stejně jako třeba barvy fasád domů.

V pondělí by se extrémní teploty mohly vyskytovat ještě v nejnižších polohách Moravy a Slezska, meteorologové tam očekávají teploty až kolem 40 stupňů.

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