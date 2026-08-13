Evropa čelí vlně veder, 135 milionů lidí ve čtvrtek pocítí teploty nad 35 stupňů

Na západě a na jihu Evropy pokračuje vlna veder, teploty nad 35 stupňů Celsia ve čtvrtek pocítí zejména ve Francii, Itálii, Španělsku a Británii více než 135 milionů lidí. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. Přibližně u 340 milionů obyvatel Evropy s výjimkou Turecka a Ruska pak ve čtvrtek teploty překonají 30 stupňů Celsia.
Ve Francii mají teploty přesáhnout 35 stupňů v oblastech, kde žije 50 milionů lidí. Nejvíce vlna veder zasáhne střed a jih země, kde se očekávají teploty až 40 stupňů Celsia, v Paříži pak mají teploměry ukazovat až 38 stupňů. Pro 80 francouzských departementů platí ve čtvrtek druhá nejvyšší oranžová výstraha před extrémními teplotami.
V Itálii pocítí teploty překračující hranici 35 stupňů Celsia celkem 29 milionů obyvatel, zejména na západním pobřeží, v Pádské nížině a na jihu země. Vedra mají zasáhnout také rozsáhlé části Pyrenejského poloostrova, přičemž ve Španělsku pocítí teploty překračující hranici stanovenou AFP 25 milionů obyvatel.
Teploty mají překročit 35 stupňů Celsia také pro 23 milionů obyvatel Británie, a to zejména ve střední Anglii a Londýně. Podle meteorologů mají v těchto oblastech vystoupat teploty až na 38 stupňů. Britská meteorologická služba Met Office na začátku tohoto týdne uvedla, že k překonání loňského rekordně teplého roku stačí, aby počasí po zbytek srpna odpovídalo průměrným podmínkám.
Stejně jako mnoho jiných částí Evropy čelí i Británie a Francie rozsáhlému suchu, kvůli kterému vyschly řeky a trpí úroda. Kvůli vysušené zemi a přetrvávajícímu nedostatku srážek zůstávají úřady v nejvyšší pohotovosti také kvůli hrozbě lesních požárů.
Hasiči zaznamenali letos v Anglii a Walesu celkem 1017 lesních požárů, tedy stejný počet jako za celý loňský rekordní rok. Již pátým dnem bojují hasiči podle serveru BBC s požárem u parku New Forest v jihoanglickém hrabství Hampshire. Oheň, který se podle hasičů již nešíří, spálil přes 160 hektarů. S rozsáhlými požáry se potýká také Francie, kde se ve středu rozhořely dva požáry v severních regionech Pas-de-Calais a Bretaň.
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