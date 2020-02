V neděli se do Česka přižene silný vítr, po víkendu se oteplí i na víc než 10 stupňů

Novou ředitelkou orchestru PKF - Prague Philharmonia bude Kateřina Kalistová, někdejší předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a do loňského roku náměstkyně ministerstva kultury. Ve funkci vystřídá dlouholetého ředitele tělesa Radima Otépku, který bude nově zodpovídat za chod umělecké školy International School of Music and Fine Arts Prague a Nadace PKF. Kalistová kvůli příchodu do PKF vystoupila z ČSSD, jejíž byla dlouholetou členkou. Do nového zaměstnání nastupuje "s vizí orchestru jako dynamického tělesa, jehož charakteristickými rysy jsou mladistvá energie, progresivní přístup k dramaturgii, prezentaci i managementu a výrazná umělecká profilace postavená na kvalitě orchestru i vysoké úrovni jeho dirigentů a sólistů", uvedla.